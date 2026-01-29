美股收盤》FED利率不變！美股漲跌互見 台積電ADR上揚1.17％

聯準會維持利率不變，美股主要指數28日收盤互有漲跌。圖為聯準會主席鮑爾。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期，主席鮑爾（Jerome Powell）宣布維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數28日收盤互有漲跌。

綜合媒體報導，聯準會在聲明中表示，由於通膨仍處於偏高水準，同時經濟成長依然穩健，因此做出此項決定。美國中央銀行（U.S. central bank）指出，就業市場已顯現出一些穩定的跡象，並刪除了先前聲明中提到「就業面臨的下行風險正在上升」的措辭。

受晶片股提振，那斯達克指數28日小幅上漲，而標普500指數盤中首度升破7000點大關，但隨著聯準會維持利率不變、並上修對經濟成長的評估，該指數隨後回落，收盤幾乎持平。

投資人將注意力轉向盤後公布的科技巨頭財報，Meta與特斯拉在收盤後公布財報，盤後交易中股價分別上漲近4%和3%。微軟在發布財報後股價下跌逾3%；IBM在公布財報後，股價則大漲7%。輝達收盤上漲1.59%，台積電ADR則上漲1.17%，收在342.30美元。

道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。

標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。

那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。

費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。

