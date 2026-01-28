被養老院帳單嚇壞！月領3萬養老金根本不夠支付 女兒吐露「徹底崩潰」心路

一名中年女子的父母已經80多歲，雖然有每月16萬日圓（台幣3.2萬元）的退休金過活，但因在家中無法自理，開始考慮入住安養院時，卻發現養老費用高得驚人，遠超他們的想像。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕即使有月領退休金，一旦需要特別的護理照顧，退休後的家庭經濟也會突然變得捉襟見肘。日媒報導，一名中年女子的父母已經80多歲，雖然有每月16萬日圓（台幣3.2萬元）的退休金過活，但因在家中無法自理，開始考慮入住安養院時，卻發現養老費用高得驚人，遠超他們的想像。她說「被養老院帳單嚇壞了，自己徹底崩潰了」。

中山（化名）的父母已年過八旬，每月領取約16萬日圓的退休金。他們已經還清了房貸，至今一直過著簡樸而平靜的退休生活。然而，近年來，由於身體機能下降和慢性疾病惡化，兩位老人家越來越難以在家生活。

請繼續往下閱讀...

中山說：「我父母以前只靠退休金生活，但現在他們的醫療費用和護理服務需求增加了，開支也隨之增加。此外，他們維持家庭開支和日常購物也變得更加困難，所以我不得不更多地幫助他們」。

考慮到父母的狀況，中山開始考慮將他們送進養老院。然而，當她詢問養老院的費用時，高昂的價格讓她大吃一驚。

在參觀養老院並了解相關資訊的過程中，全家人都遇到了真正的障礙。中山說：「當時的收費標準是每月20萬到30萬日圓，而且很多設施還需要數百萬日圓的初始投資。我父母的養老金根本不夠支付這些費用。」

養老院費用包括一次性入住費、月費和護理服務費。一次性入住費是一筆大額款項，通常從數百萬日圓到幾千萬日圓不等。月費包含租金、伙食費、管理費、照護服務費。

中山解釋道：「之前有個方案，如果一次性繳納一筆入住費，就可以降低月費，但我父母很難拿出這筆錢。光是月費就超過20萬日圓，僅靠他們的養老金是無法支付的」。

中山自己也有家庭，面臨著沉重的經濟負擔，包括子女的教育費用和房貸，因此她很難籌集到父母入住養老院的費用。 「我既要支付自己家庭的生活開支，又要籌錢照顧父母，這讓我非常苦惱」，中山女士說。

中山向當地的綜合支援中心和護理經理諮詢，尋找適合她父母情況的設施和服務，並向親密的朋友和同事尋求建議。中山說：「得知很多人都有同樣的擔憂，我感到稍微寬慰了一些。而且，有了專業人士的建議，我也不用再獨自擔心了」。

最終，中山決定讓父母入住私人養老院。她選擇了一份一次性投入金額較低的計劃，並控制了每月的費用，使其保持在父母的退休金和她自己的收入能夠負擔的範圍內。

中山說：「雖然不便宜，但父母能找到安全舒適的住處，我感到有些欣慰。這確實是一筆不小的經濟負擔，但我別無選擇，只能盡我所能為家人付出」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法