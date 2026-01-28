Costco這些肉品不建議買！投訴顧客尤其不喜歡這種牛肉 原因揭曉

外媒報導，在Costco不建議購買的肉類產品包括豬排、雞肉串和培根裹和牛。而且，如果考慮到一些顧客的投訴，牛肋排也應該列入不建議購買的名單。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的肉類部門往往比沃爾瑪等競爭對手更勝一籌，這得益它提供豐富的牛排、牛肉餡、火雞和野味選擇。但是，許多消費者並不喜歡Costco牛肋排，因為肉量稀少。

儘管Costco零售商提供許多優質產品，也並非沒有令人失望的肉類。Mashed報導，在Costco不建議購買的肉類產品包括豬排、雞肉串和培根裹和牛。而且，如果考慮到一些顧客的投訴，牛肋排也應該列入不建議購買的名單。

雖然買家對Costco價格讚不絕口，但許多在Costco購物的肉食愛好者卻覺得這些牛肋排肉太少。

當一位Reddit用戶詢問有關牛肋排的問題時，一位買家回覆道：「是的，我燻烤了……幾乎沒肉。1/10分，不推薦。」

另一位買家說：「我會買一些，用醬汁直接烤。你說得對，肉確實不多，而且你可能會驚訝地發現，烤熟後它們縮水比你想的還要多。」

唉，牛背肋排確實存在這個問題，眾所周知，牛背肋排的肉通常不多。它們取自牛脊骨周圍的肋骨，通常是製作更高級部位（例如肋眼牛排或上等肋排）時剩下的邊角料。雖然骨頭之間會有一些肉，但正如Reddit用戶所說：「這些骨頭很適合熬牛肉高湯，這才是偶爾買它們真正的原因。」

