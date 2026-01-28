吃藍莓要趁早買！下個月可能漲價 主要產國曝原因了

藍莓的供應持續來自智利，也是目前全球藍莓的主要產區。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕藍莓的供應持續來自智利，也是目前全球藍莓的主要產區。進口商Wish Farms的主管懷赫德（Joel Whitehead）表示，「我們預計2月份供應將開始趨緊，智利的大部分藍莓似乎將在2月底前售罄，比往年提前兩到四周」。

懷赫德指出，藍莓與智利葡萄採摘季提早許多的情況相符，他說：「大多數品種在整個採摘季節都保持了這種趨勢，但近期智利中部地區的熱浪影響了晚季鮮果出口的機會」。

雖然秘魯也有一些水果供應，但展望未來，3月初到3月中旬，市場上將主要以美國本土和墨西哥水果為主。墨西哥在11個月的產季中出口了約1.35億磅水果，預計本季出口量將減少10%至20%。

至於藍莓的需求，依然強勁。秘魯藍莓季即將結束，過去兩個月藍莓的品質一直非常好。儘管秘魯晚季藍莓的出口量遠超預期，但市場需求依然旺盛，足以維持供應，不會造成市場供過於求。

同時，鑑於美國種植者加大了對品質的投入，並積極探索新品種和新技術，市場需求可能會保持強勁。

總的來說，本季藍莓價格保持穩定。預計價格將在未來幾週內維持在當前水平，進入2月後可能會走強。

台灣家樂福目前進口盒裝藍莓（每盒約125克）售價約70元；好市多空運智利藍莓（每盒510g）約420元。

