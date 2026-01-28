金價攻6000美元還不夠狂！英媒估將迅速突破5位數

如果貨幣政策轉為更加寬鬆且地緣政治力量繼續削弱美元，黃金價格今年可能飆升至1萬美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格突破每盎司5300美元，超出預期，地緣政治緊張局勢和避險需求推動金價創下新高。英媒Investomania報導，預計未來幾天將突破五位數。

曾經預計到2026年底金價將達到6000美元的目標，如今卻迅速升級為10000美元，這表明市場心理已成為主導因素。當人們開始如此隨意地談論這些數字時，通常預示著市場即將進入一個更危險的階段。

而根據SBG Securities的分析，如果貨幣政策轉為更加寬鬆且地緣政治力量繼續削弱美元，黃金價格今年可能飆升至1萬美元。SBG Securities券商分析師Adrian Hammond表示，黃金已經處於「最後階段」，其動力較少來自礦業槓桿，更多來自宏觀因素。

他在給客戶的報告中寫道。「我們估計，持有黃金股票相較於持有貴金屬已不再為投資者提供足夠回報。目前收益已經『穩賺不賠』，從這一點來看，價格上漲不會帶來有意義的槓桿效應」。

Hammond表示，黃金從3000美元/盎司上漲10%曾帶來約30%的收益增長，但從目前水平來看，這一增長率已接近13%，使大多數主要生產商實際上成為黃金的線性代理。

金屬市場其他領域也已出現過度上漲的跡象。白銀週一似乎觸頂，從117美元的高點暴跌13%後穩定。週二及隔夜交易中，白銀價格回升，回到112美元附近，凸顯了價格波動之劇烈。

週三，由於避險需求強勁且美元持續承壓，黃金價格再次延續漲勢。投資者在聯準會當天稍晚的政策會議結束前保持謹慎，並繼續維持防禦性部位。

