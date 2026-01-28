加拿大進口廉價中國電動車 通用汽車CEO：「危險的開端」

通用汽車對於廉價中國電動車進入加拿大市場感到憂心。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕加拿大總理卡尼本月中旬與中國達成協議，今年將開放4.9萬輛中國電動車以6.1％的最惠國關稅稅率進口，該配額將逐年增加，以帶動中國對加國電動車供應鏈的投資。美國通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）說，加國此舉與打造強大的北美工業基礎、保障北美就業與國安的目標牴觸，將衝擊北美汽車製造業。

華爾街日報報導，芭拉在26日舉行的員工大會上說，「我無法理解加拿大為何做此決定，這將演變成非常危險的局面」。加拿大之前對中國製造的電動車課徵100％關稅。

她強調，中國汽車製造商長期得利於中國對進口商課徵的高關稅，以及為防止外國車商進入其市場的技術限制。

美國與加拿大的汽車供應鏈緊密交織，受惠於30年前首度實施的貿易協定，汽車與汽車零組件可輕易在兩國間流通。加拿大也是底特律車企的主要銷售市場。去年福特汽車、通用與Jeep製造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在加拿大共銷售逾70萬輛車。加拿大的汽車安全與排放標準也與美國相近，使得在加拿大銷售的汽車很容易進口至美國。

川普政府去年對在加拿大製造的汽車與零組件課徵高關稅，衝擊加國汽車產業，並使美國車企縮減在加國的生產規模。通用去年停止安大略英格索爾（Ingersoll）廠的電動貨車生產，同時斯泰蘭蒂斯停止在安大略省生產Jeep Compass電動車的計畫，轉而在伊利諾州廠生產。

中國車企近年快速搶攻全球市占率，然而因華府對中國進口汽車課徵三位數的關稅，因此形同禁止中國進入龐大的美國汽車市場。

中國車企已迅速搶進墨西哥，去年佔墨國新車銷售25％。儘管卡尼表示，今年中國電動車的銷售配額相當於加國新車銷售的3％，但中國車企可能在美國北鄰佔有一席之地的前景，令美國政府官員與業界人士對於本國車商面臨的長期威脅感到憂心。

