台達電IA再下一城 斬獲化新精密專案訂單

台達電近年持續透過工業自動化技術，將產業製程數據化、透明化，協助傳統加工廠商建立更具彈性與可複製性的生產架構。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）近年持續透過工業自動化（IA）技術，將產業製程數據化、透明化，協助傳統加工廠商建立更具彈性與可複製性的生產架構，旗下機電事業群斬獲精密機械零件加工廠化新精密專案訂單，導入伺服壓床與整廠監控解決方案，擴張集團軟硬整合的落地實力。

台達電觀察，車用零組件、工程建設與農業機械等精密加工產線中，「壓合」是影響產品良率與一致性的關鍵製程。隨著少量多樣、縮短交期成為產業常態，以及ESG淨零趨勢加速，傳統油壓設備高能耗、漏油污染與維護成本問題，也逐漸成為產線升級的瓶頸。

台達電指出，化新精密產品廣泛應用於車用、工程與農業動力設備，外銷逾10個國家，同樣面臨製程經驗難以標準化、站別分散導致動線冗長，以及油壓設備能耗與環境負擔等限制。

在此專案當中，化新精密鎖定設備升級、數位轉型的雙重需求，從解決製程痛點作為起點，導入以伺服壓床為核心的整合型解決方案。台達電機電事業群透過壓合曲線分析與設備優化，將加工器械的作用力道、位移、速度與時間等關鍵參數精準化，改善製程一致性，並降低人工作業負擔。

同時，台達電也導入搭配工業圖控系統，即時蒐集設備狀態、用電、廢液等數據，建立完整監控與預警機制，確保試產階段即可穩定銜接量產。客戶得以穩定重現產品的品質，並串聯至製造執行系統，建立完整生產履歷，簡化產線結構，也提升人力配置與未來擴產彈性。

在節能與環境效益方面，根據台達電統計，化新精密每月用電量由20.7萬度降至16.49萬度，每年廢油處理量更可望從160噸大幅減至10噸。未來，集團目標持續運用旗下軟硬整合的一站式服務，協助更多製造業夥伴加速智慧製造與低碳轉型，拓展工業自動化應用版圖。

