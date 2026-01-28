國票金董事改選前哨戰「官股新聯盟」大勝

國票金今日召開董事會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）今年將進行董事改選，但距離改選還有5個月，持股達22%的官股就已搶下灘頭堡，不但與耐斯集團聯手，更成功整合美麗華、台產等民股股東成為「官股新聯盟」。今（28）日上午國票金召開臨時董事會，通過國票證券法人董事代表人改派案，成功將董事長王祥文的董事資格解除，下午國票證券順利選任何志強為新任董事長，並選出新任總經理邱榮澄，官股出手，將國票證、國票期貨等子公司高層人事「一次搞定」。

國票金子公司國票證券近年紛爭不斷，不但爆發陳冠如「霸凌解任案」，更因原任董事長王祥文與副董事長陳冠如為｢公文核決權限」鬧得不可開交，王祥文雖是專業經理人，但被視為「人旺派」人馬，在以往的國票金改選，「旺旺聯盟」成員包含人旺、美麗華及台產等民股股東。隨著今日被視為「人旺派」的董事長王祥文落馬，且被視為美麗華代表的何志強出線，台產等民股股東均表支持新董座人事，似乎透露著官股已成功整合民股股東，順利瓦解「旺旺聯盟」，進而成為「官股新聯盟」。

請繼續往下閱讀...

今日的國票金董事會，一如既往，仍有獨立董事表達反對意見，獨董陳淑娟認為此屆董事任期即將在今年6月26日屆滿，僅剩不到5個月，此時改派未提正當理由，就撤換法人董事暨子公司董座，恐讓內部員工與外部客戶造成不安，影響業務推展動能。獨董饒世湛更質疑此案起因為霸凌案爭議，特定人士透過媒體大肆操作，不符合公司治理原則，恐更出現殺雞儆猴的寒蟬效應。2位獨董均以「棄權」表達立場，最後在該案出席13席董事舉手表決，9席董事贊成、反對2席、棄權2席，達出席董事過半數同意表決通過。

知情人士指出，國票金自從旺旺、耐斯2大股東共治以來，過去多次面對壽險、銀行等併購機會，卻都因2派股東角力、意見不合而錯失良機，導致國票金長年獲利墊底，官股對此已感不耐，在去年下半年大舉加碼持股、主導董事會議程之後，今年面對董事改選大戰，證券子公司人事，自然是首要需掌控的重點。

今日順利選出新任董事長、總經理後，由於各大股東均已在委託書徵求通路上提前布局，接下來5月的董事改選，就看各陣營如何在委託書徵求上各顯神通，但已提前掌控證券人事的官股聯盟，自然是已立於不敗之地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法