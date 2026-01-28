英相施凱爾訪中尋求北京經貿利益 專家：恐空手而回

英國首相施凱爾28日啟程飛往中國訪問，此行將重塑英國與中國的經貿關係。專家表示，與中國做生意始終是1把雙面刃，施凱爾與中國達成有意義貿易協議的可能性微乎其微。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國首相施凱爾28日啟程飛往中國訪問，為前首相梅伊（Theresa May）2018年5月訪中以來，再有英國首相踏上中國土地。施凱爾此行將重塑英國與中國的經貿關係，他出訪前受訪聲稱，中國將為英國企業帶來「重大機會」。但專家表示，與中國做生意始終是1把雙面刃，施凱爾與中國達成有意義貿易協議的可能性微乎其微。

《衛報》 報導，施凱爾這次將率領財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）、商務大臣凱爾（Peter Kyle）和多家英國企業主管赴中訪問。儘管施凱爾在與中國官員會晤時會提出侵犯人權、國家安全和「蘋果日報」創辦人黎智英在香港被監禁等問題，但主要焦點將放在英國與中國之間的商業和經濟關係。

智庫「中國戰略風險研究所」高政策主管古德曼（Sam Goodman）表示：「施凱爾此行成功的『門檻』非常低，可能只是簽署一些有關金融服務的備忘錄，或許還會承諾在汽車行業進行新投資。」

另1名中國問題專家、前歐盟執委會顧問史莫爾（Andrew Small）表示，北京當局不太可能為工黨政府帶來他們想要的經濟刺激，因為在中國過熱的經濟中，英國的利潤空間已經萎縮。

目前擔任歐洲外交關係委員會亞洲計畫主任的史莫爾指出：「英國仍對中國抱有1種奇怪的觀念，認為中國是個經濟機遇之地，只要英國能釋放這個機遇，而中國又是1個龐大的經濟體，並且各個領域都還在成長，那就萬事大吉了，卻完全忽略了1個現實，那就是在某些領域，英國能取得的收益非常有限。」

歐洲其他國家對中國的貿易依賴帶來了巨大的風險，過去8年的數據顯示，中國在對英國的關係上占了上風。英國對中國的貿易逆差從2018年起的170億英鎊（新台幣7339.1億元），到2025年第二季已倍增至420億英鎊（新台幣1.8兆元）。

史莫爾指出：「就英國可獲取的機會或經濟利益而言，一直處於下降的趨勢。」

史莫爾表示，過去1年來，中國領導人習近平的權力感與日俱增，他成功對抗美國總統川普的關稅戰，這讓他覺得自己可以不受阻礙地實施出口管制，並能公開地將貿易作為武器；換句話說，現在與中國做生意是1把雙面刃。

