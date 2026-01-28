繫緊安全帶！川普挺貶值論恐開啟弱勢美元時代

美元已貶至2022年3月以來最低點。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普27日表示，他對於美元的貶值感到滿意，其言論加劇美元走貶至2022年3月以來最低點，並引發美元將進入長期貶值的市場臆測。

彭博報導，川普在愛荷華州面對記者詢問是否憂心美元貶值太多時說，「不，我覺得很好。我認為美元的價值——看看我們正在做的生意」。

他補充，「如果你看看中國與日本，我過去常跟他們爭得不可開交，因為他們總是想讓自己的貨幣貶值。你知道嗎？日圓與人民幣，他們總是想讓它貶值。貶值、貶值、再貶值。我說，你們貶值是不公平的，因為當你們貶值時，我們就很難競爭」。

川普政策的反覆已引發海外投資人可能拋售美國國債等美國資產的疑慮，他的這番言論更使美元貶勢加劇，創去年4月關稅措施以來最大單日跌幅，彭博美元即期指數貶幅一度擴大至1.2%，美元兌所有其他主要貨幣疲軟，直至28日亞洲交易時間才回穩。

Eurizon SLJ Capital創辦人Stephen Jen指出，隨著川普政府的目標放在有利於美國出口商的匯率上，川普對美元的看法標示著美元貶值新階段的開端。

他說，「這很可能是美元下一輪下跌的開端，許多人可能對此毫無準備」。他補充，「一個世代的貨幣分析師習慣處理強勢美元與強勁的美國經濟，無法理解弱勢美元與強勁美國經濟的局面」。

彭博報導說，長期以來川普指控其他國家尋求貨幣貶值，以提振出口，美國財政部長貝森特也強調，美元價格與作為儲備貨幣的價值之間的差別。因此，川普的言論被視作是為交易員拋售美元開綠燈。

拿騷銀行（Bank of Nassau）首席經濟學家Win Thin說，「川普內閣中，許多人希望疲軟的美元，以使出口更具競爭力，他們承擔值得冒的風險，在事情變得失控之前，疲軟的貨幣可能帶來好處」。

華爾街日報也指出，儘管政府官員先前否認希望美元走弱，但Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）說，川普的言論「在某種程度上證實了當前的市場敘事」。

美元下滑的另一面是其他貨幣大幅上漲。自川普上任以來，歐元兌美元已升值約16%，瑞士法郎與墨西哥披索的漲幅均超過19%。

