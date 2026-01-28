萊爾富這間門市抽出第3位台積電股票得主 得主很淡定

台積電（2330）股價再創新高！萊爾富抽出第3位台積電股票得主，中獎抽獎編號為「0016329」，獎落「北投希望店」，以台積電今日收盤價1820元估算，只花百元購買萊爾富福袋就抱走台積電股票。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台積電（2330）股價再創新高！萊爾富抽出第3位台積電股票得主，中獎抽獎編號為「0016329」，獎落「北投希望店」，以台積電今日收盤價1820元估算，只花百元購買萊爾富福袋就抱走台積電股票。

萊爾富於今（28）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第3波公開直播抽獎，順利抽出第3名獎項「台積電股票」的幸運得主，以今日台積電收盤價計算，每張股票市值約182萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前1日的台積電收盤價為準。

今天抽獎直播過程中，主持人也於現場即時撥打電話聯繫中獎者，幸運得主接通電話時，還誤以為是去年3月舉辦的 Hi-Life會員8週年慶100股活動，對於意外抽中台積電股票顯得相當冷靜，僅簡短回應「很高興」。

萊爾富連續3週開出「小額消費抽中台積電股票」的幸運案例，即日起至2月22日止，凡於全台萊爾富門市購買「馬年發財卡」、「樂玩多福箱」、「3C福袋」或「馬年福袋」，並完成活動登錄，即有機會抽中百萬股票大獎，登錄越早，中獎機會越高。

萊爾富表示，中獎名單將於1月29日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月12日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

