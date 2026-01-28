去年Q4新案買盤略回溫 全國30天銷售率季增1.39個百分點

限貸令實施滿1年，新建案觀望買盤略回溫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕限貸令實施滿1年，新建案觀望買盤略回溫，2025年第四季國泰房地產指數較前季呈現價穩量增，尤其全國30天銷售率季增1.39個百分點，而六都與新竹縣市，除台中市季減0.66個百分點外，五都加新竹縣市則均呈現季增走勢，又以新竹縣市季增3.02個百分點、為主要都會區最多。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，因地價、人力及營造成本仍在歷史相對高檔水位，以及台灣經濟成長力道強勁，房地產業界普遍看好台灣未來經濟與房市前景，願意大幅讓利的業者相對有限。而目前在央行信用管制下導致市況受挫，只有少部分庫存量較大、市場派的建商，或者資金吃緊的業者出現降價求售，以致於新建案價格跌幅微小，遠遠超乎外界的預期。

進一步觀察全國、六都加新竹縣市的大廈新建案每坪可能成交價，全國每坪成交價連續三季走跌，從2025年第一季每坪約64.2萬元，一路跌至第四季每坪約63.1萬元，跌幅僅1.71%。

六都加新竹縣市中，新北市、台中市以及高雄市每坪成交價相較前季下跌，又以新北市季跌幅最大、季跌約5.01%，反觀新竹縣市新案每坪成交價大幅上漲、季漲約10.18%，從2025年第三季每坪約55.8萬元，到了第四季直接重返6字頭、每坪約61.5萬元。

30天銷售率普遍只是個位數

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售揭露近月數據表現低迷，觀察30天銷售率普遍也是個位數字，雖然近期呈現個案表現，但整體市況仍偏向觀望，等銷售平淡一段時間，價格就容易出現變化與趨勢。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從Q4調查來看，全國推案個數、金額、戶數都較去年同期呈現兩成以上的衰退，其中以南二都的狀況比較嚴峻，降幅都在4成以上，相對北市則出現推案三指標齊漲的現象，新北甚至季增125%，南北市況走向分歧，但整體而言30天的銷售率、成交指數都止跌回穩，代表新建案已來到存量市場的拚搏階段，等於在管制框架不變的前提下，加大區域、品牌的因素對個案表現的壓力，建商要搶塊不再長大的餅的市占率，恐怕需要強調不一樣的產品訴求。

