台股創新高外資賣超前10大出爐！聯電爆砍逾5萬張最慘 這檔金融也掃到颱風尾

台股創新高，外資賣超前10大出爐！聯電爆砍逾5萬張最慘。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股沒有最高，只有更高，週三（28日）在台積電再創新天價1820元，加上力積電、華邦電等強勢股飆漲停帶動，指數終場上漲485.9點，收32803.82點，再刷新紀錄，雖然外資買超放大到332.76億元，但卻對聯電下毒手，反手爆砍逾5萬張，受此衝擊，股價從高點79.6元，一路下殺，一度回測75.3元，所幸投信力挺，未與外資同步砍出，終場跌勢收斂，收75.9元，小跌0.39%，成交量放大到52.81萬張。

外資除了對聯電大開殺戒，台新新光金也成為提款機，在連2日買超6.54萬張後，今反手砍出1.93萬張，受此衝擊，股價開高收低，終場跌1.51%，收22.85元，成交量達6.09萬張。

至於外資週三賣超前10大個股，依序為聯電（2303）5萬970張、台新新光金（2887）1萬9355張、國巨*（2327）1萬6070張、超豐（2441）9366張、台中銀（2812）9142張、今國光（6209）7912張、宏碁（2353）7861張、力成（6239）7449張、第一金（2892）7424張、緯創（3231）7308張。

