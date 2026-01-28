環評變更通過+龍井新廠雙引擎 鋼聯看營運動能向上

環評變更通過與龍井新廠雙引擎，鋼聯看未來營運動能向上。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕廢棄物回收處理廠鋼聯（6581）今（28）日舉行法說會時指出，去年環評變更通過，加上龍井新廠明年即將完工，雖然去年營收、稅後盈餘下滑，但主要是受到國內鋼鐵業產量下滑，影響集塵灰交量，使可銷售氧化鋅數量減少所致，就中長期營運來說，預料在環評變更通過與新廠明年完工下，帶動營運動能持續向上。

鋼聯表示，展望今年由於環評變更通過及龍井新廠興建，兩大關鍵雙引擎將帶動營收成長動能。其中，環差變更已經環評大會通過，主要項目為擴大含鋅資源物來源與收受量，以及增加國內焚化廠產出之焚化飛灰收受量，為中期成長的重要支撐；有鑑於國際市場上對於循環綠色產品的需求越來越多，鋼聯氧化鋅產品已於去年取得UL2809再生材料含量認證，顯示產品中的鋅100%來自於廢棄物，屬於綠色永續產品。而為符合國際市場需求及提升產品價值，龍井新廠預計2027年底前興建完成並正式營運，未來將著重於水洗氧化鋅產品業務，將產品高值化並增加營收與客源。

鋼聯也說，低碳生產技術於2024年與中歐最大的煉鋅廠簽訂技術轉移合約，去年10月底驗收結案，有助於該廠每年減少30%燃料焦炭及60萬Nm3天然氣使用量，並減少25%碳排放，該廠也積極與鋼聯持續展開各項技術合作，可望擴展鋼聯國際能見度及技術轉移業務的機會。

