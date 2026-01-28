智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

櫻桃經銷商表示，「目前，中國櫻桃的售價約為每5公斤30美元。但如果扣除內部成本、佣金和運費，種植者實際到手的利潤就所剩無幾了」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕櫻桃市場出現消費放緩、價格續跌的困擾，市場偏愛小顆櫻桃，大顆櫻桃銷量卻很低。主要原因出在智利櫻桃90%以上出口銷往中國，而中國需求減弱，造成果農和營銷商虧本經營。

出口商Upac Fruit經理亞瓦爾（ Nicolás Yavar） 表示，「情況非常複雜，主要是因為智利90%以上的櫻桃出口都銷往中國，而如今中國的需求比預期要弱，受到經濟低迷和消費者支出更加謹慎的影響」。

這種放緩直接影響了消費和價格。市場更青睞小顆櫻桃，而智利本季則專注於大顆櫻桃。亞瓦爾說：「市場上充斥著大顆櫻桃，但銷量卻很低」。

亞瓦爾說：「目前，中國櫻桃的售價約為每5公斤30美元。但如果扣除內部成本、佣金和運費，種植者實際到手的利潤就所剩無幾了」； 「與此同時，生產成本卻在上漲。種植成本很容易達到每公斤2.5美元。去年，種植者每公斤只能拿到1.5到2美元。因此，他們實際上是在虧本經營。」

智利本季的產量預計約為1.14億盒，低於最初預計的1.5億盒。但問題不僅僅在於產量。亞瓦爾疑惑說：「如果1.14億盒的產量都讓銷量疲軟，那麼當智利的產量達到1.5億或1.6億盒時，情況又會如何呢？」

市場多元化看似必要，但也有其限制。 亞瓦爾說：「美國今年收到了500萬箱。雖然有所增長，但500萬箱微不足道」，他表示，歐洲的銷售量也很小，加劇了對中國市場的依賴。

亞瓦爾將當前情勢與疫情期間蘋果產業的境況進行了比較。他稱 ：「當時蘋果生意非常糟糕，許多農民不得不拔掉蘋果樹，轉而種植櫻桃。如今，蘋果種植又開始盈利了，因為供應量減少了。櫻桃種植的情況可能也類似：未來幾年我們將面臨嚴峻的挑戰。產量需要反彈，中國經濟也需要好轉才行啊。」

