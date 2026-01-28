鎖定高職災、高違規廠場 勞動部訂頒加強監管執行計畫

勞動部公布「加強監管執行計畫」，公開列管高職災業者。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為加強監督重複發生重大職災或屢次違反職安法令的業者避免再犯，勞動部今（28）日訂頒加強監管計畫，由勞動檢查機構列管並公布高職災、高違規的廠場及工程，要求雇主提出具體改善計畫送交審查，並到場說明檢討改善情形，屆期經檢查或審查確認已落實改善後，才可解除列管。

勞動部表示，本次頒定的「強化職場減災行動計畫」，是參考美國「嚴重違規者執法計畫（SVEP）」及新加坡「受監管企業計畫（BUS）」等國際有效作法，廣納勞動檢查機構實務意見後訂定6大具體作法，首先、將3年內發生2次重大職災、發生一次災害達3人死亡或5人以上受傷的「甲級」規模，及1年內因違反職安法令，遭受停工或裁罰處分達3次以上的「高職災」、「高違規」對象進行列管。

對於這些被列管的廠場或工程，新規範要求公開名單，藉此強化究責。且被列管者須在14日內提報安全衛生改善計畫，並委託第三方外部稽核執行情形，按月回報。為了要求高層重視，也要求被列管公司的代表人或經營負責人，及其總公司或工程業主須親自出席檢討或審查會議。

此外，勞動檢查機構將不定期檢查，若發現被列管者未依計畫改善，將從嚴裁罰及擴大停工。列管期間原則為6個月，被列管者依計畫落實改善，經勞動檢查機構召開會議審查通過後，才可解除列管。

勞動部表示，訂頒加強監管計畫是希望促使高職災、高違規的廠場及工程確實投入必要資源，全面檢討作業風險並落實改善，從源頭降低重大職災發生，保障工作者生命安全與健康。未來將持續滾動檢討執行成效，動態調整監管策略，結合檢查與輔導雙軌並進，逐步建構以風險為本、預防為先的監管模式。

