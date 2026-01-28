新春消費火力全開！新光三越《金馬卡利High》首週業績年增飆20％

新光三越《金馬卡利High》活動首週業績表現亮眼，業績年增近20%。（新光三越提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕農曆春節即將到來、寒流接連來襲，加上台股頻創新高等多重利多帶動下，新光三越《金馬卡利High》買氣氣勢如虹，活動開跑首週整體業績逼近20%成長，化妝品、名品、黃金、家電、服飾等各業種買氣持續沸騰，成功點燃年節買氣，繳出亮眼成績。

新光三越《金馬卡利High》為年終重要檔期，打出不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額，全台刷skm pay搭配11大指定銀行信用卡皆享有最高7%回饋，吸引消費者趁機採購。

新光三越表示，隨著「犒賞型經濟」持續升溫，「今年一定要好好寵愛自己」成為消費者購物的關鍵字，在商品表現上，消費者購物仍聚焦在化妝品，其中以頂級保養護膚品最為熱銷，由La Mer、Helena Rubinstein、Sisley等品牌領軍，帶動化妝品整體買氣成長超過30%，熱銷商品包含Kiehl’s 急護保濕修復組、La Mer 創世紀原晶逆時抗皺安瓶、CLARINS 黃金雙萃精華馬年限定版組合等。

同時隨著2月14日情人節即將到來，具話題性與節慶限定的美妝商品也快速竄升為送禮首選，包括PRADA 莫測藍尼龍氣墊粉餅、LANCOME 2026情人節限定－絕對完美唇膏絲絨霧感等亦成為情人間表達心意的熱門選項。

春節檔期向來是高價消費市場的重點檔期，今年在多家精品在新任設計師首季作品上市帶動下，表現持續亮眼，帶動整體業績年增雙位數成長。另一方面，隨著國際金價波動加劇，主打保值、重量實在的黃金商品詢問度大幅提升，帶動相關業績成長近45%，其中又以馬年主題黃金及飾品最受消費者青睞。

