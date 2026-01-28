創新帶動營運 基富通5大指標全面成長

基富通五大指標全面成長，包括開戶累積逾32萬人，成長11%。（基富通提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕集保中心多元數位創新服務帶動營運躍升，去年每股盈餘7.88元；其中，子公司「基富通」表現同樣亮眼，在五大指標皆全數成長。包括：開戶累積逾32萬人，成長11% ；TISA也超過5萬人；申購量再創新高，定期定額單月突破33 億元；基金存量超過1900億元，並在今年1 月中突破2000億元；自結每股盈餘EPS為3.52元，年增18%。

根據統計，我國資本市場成交動能同步放大，上市櫃及興櫃市場日均成交值達5368億元，刷新歷史紀錄。去年底集保管市值衝破130.9兆元，年增21.9%，去年營收達121.3億元，稅後純益79.7億元。

其中，2025年推出三大普惠金融服務：包含「好享加－低檻智動投」再升級，納入外幣計價的基金，嘉惠更多投資人； 「TISA 好享投」 ，提供千元定期定額投資 TISA 基金；以及「好享貸」 ，與元大證金合作，首創線上基金借貸服務，解決長期投資與短期資金需求的兩難，提升投資人的資金運用彈性。

展望2026年，為強化國人退休後理財服務，將規劃推出基金平台安養信託、動態提領年金等普惠信託服務，落實退休理財第3支柱的目標。

