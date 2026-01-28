上次才搞上哈佛前校長！中國「美女經濟學家」驚傳又當二奶還生娃

號稱「美女經濟學家」、中共前財政部長金立群的女兒金刻羽。（路透）





〔即時新聞／綜合報導〕號稱「美女經濟學家」、中共前財政部長金立群的女兒金刻羽，曾被外媒報導與捲入性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein）案的哈佛大學前校長桑默斯傳出醜聞；她近日又傳與中國豪車經銷商寶利德創辦人余海軍非婚生子。中國具影響力媒體《財新網》日前報導寶利德涉詐欺案，意外扯出這個「驚天大瓜」，不過該報導目前已被火速下架。

根據《財新網》近日報導，金刻羽最早應該在2022年7月成了余海軍的情人。二人不但公開地出雙入對，甚至在2022年7月24日以「股東分紅會議」為名，邀請一衆企業投資方代表到杭州千島湖的別墅裡聚會，實則趁機為他們的非婚生女兒舉辦滿月宴，金刻羽父母還盛裝出席。然而，余海軍當時和其法定配偶陳穎菲根本還沒離婚。

就在滿月宴後，余海軍與陳穎菲從一個原擬上市的公司裡面挪走幾十億元資金，讓眾多投資寶利德的股東大佬們血本無歸，其中包括網易創始人丁磊投資10億、阿里合伙人胡曉明投資1億，甚至浙江省省長呂祖善的兒子呂鍾霖也是寶利德的股東之一。

有趣的是，外界對於報導詐欺部分似乎毫不關心，但對金刻羽、余海軍的八卦部分倒是饒有興致。該新聞立刻在網路上掀起大量討論。不過，《財新網》該篇長文目前已遭下架。

金刻羽曾任香港科技大學金融學教授、倫敦政治經濟學院終身副教授，是中國知名經濟學家，然而她過去曾遭海外媒體報導，指她與捲入艾普斯坦荒淫案的哈佛大學前校長桑默斯，也有過一段婚外情。

