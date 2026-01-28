AI帶動擴產熱 ASML展望今年佳、訂單創新高

全球晶片製造商四分之一的資本支出用於曝光技術，其中大部分流向了ASML。圖為ASML公司總部展示一個極紫外線（EUV）光罩玻璃母版。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求帶動客戶採購設備擴產，全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 （ASML） 發佈2025年第四季與2025年全年財報。第四季銷售淨額為97億歐元，創歷史新高，淨收入28億歐元，毛利率52.2%，第四季度訂單金額132億歐元，其中74億歐元為EUV訂單。截至2025年底，ASML積壓訂單（backlog）金額達388億歐元也創新高。

ASML同時公布2026年第一季指引，預估銷售淨額約82至89億歐元之間，毛利率預估約51%至53%。此外，ASML預計2026年將是成長年，總銷售淨額預計介於340至390億歐元之間，進一步成長，毛利率預估約51%至53%。

ASML也宣布啟動新的股票回購計畫，總金額上限為120億歐元，預計於2028年12月31日前執行完成。ASML 將透過精簡技術（Technology）與資訊科技（IT）組織架構，進一步強化對工程發展與創新的投入與聚焦。

ASML執行長 Christophe Fouquet 表示，2025年業績再創新高，總銷售淨額達327億歐元，毛利率為52.8%。2025年第四季表現強勁，總銷售淨額創下97億歐元的歷史新高，其中包括兩套High NA設備收入認列。第四季毛利率為 52.2%，符合預期。

他並說，在過去這幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加正面，主要是因為他們對AI相關需求的持續性有了更強的信心。這也體現在他們大幅提高的產能規劃，帶動公司訂單量創新高。預計2026年將是ASML另一個業務成長年，這主要受益於EUV技術業務的顯著成長以及現有客戶群業務銷售成長。公司將持續擴大對人才和業務佈局投資，以支持2026 年及未來成長。

ASML預估2026第一季總銷售淨額約82億到89億歐元，毛利率介於51%至53%之間。預估研發成本約為12億歐元，銷售與管理費用約為3億歐元。預計2026年總銷售淨額在340億到 390 億之間，毛利率約為51%到 53%。

ASML計劃宣布2025年的股息總額為普通股每股7.5歐元，較2024年增加17%。普通股每股1.60歐元的期中股息將於2026年2月18日發放。考慮到此次期中股息以及2025年支付的普通股每股1.6歐元的兩次期中股息，股東大會最終提議的股息為普通股每股2.7歐元。

ASML宣布啟動新的股票回購計畫，自即日起生效，預計於2028年12月 31日前執行。計畫回購總金額上限為120億歐元，其中預計最多200萬股 將用於員工股票計畫，其餘回購股份將予以註銷。

