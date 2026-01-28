土方之亂 業者擔心拉高建物展期開工數量

年初土方之亂，房產業者擔心，後續恐拉升建物展期開工申報數量。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕年初土方之亂，後續恐拉升建物展期開工申報數量。房產業者觀察內政部不動產資訊平台發布建物展期開工申報數量（展延開工），先前房市很熱時，單季均不到1萬戶，但2025年第二、三季建物展期開工申報數量分別攀升至2.4萬戶、1.6萬戶，主因是央行的選擇性信用管制影響，而今年初又爆發土方之亂，擔心後續恐再推高建物展期數量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建商展延開工出現大量是在疫情之後，當時科技業蓬勃發展出現搶工潮，尤其是2021第四季到2023第三季，當時單季展延開工量落在1.3萬戶至1.9萬戶，後來房市景氣轉趨熱絡，展延開工數量也出現明顯遞減，但近兩年政策抑制房市預售銷售狀況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升，今年初則遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

根據統計資料顯示，預售市場交易轉趨熱絡時，2024第二季展延開工不到1萬戶、為5412戶，第三季約1.2萬戶，第四季更只剩下1141戶，但2025第二季則暴升到2.4萬戶，第三季也有1.6萬戶，曾敬德認為，預售屋買氣欠佳導致建案展延開工也跟著增加。

近年預售屋買氣欠佳 展期數量也跟著拉升

進一步觀察六都在2025年第二、第三季建物展期數量，台中市分別為9144戶、5987戶，連兩季展期數量為六都之最，

曾敬德指出，受到央行管制，金融機構評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，若屆期未動工則逐步按合理比率收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。因此，他認為，展延開工能爭取到的時效仍有限，預售市場銷售狀況普遍欠佳，加上土方問題也可能增添成本，今年許多房市環節對建商的財務能力都會帶來考驗。

