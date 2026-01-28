1張表看懂台、日、韓、瑞士對美談判比較 中經院長：台灣相當不錯

中經院長連賢明從關稅稅率、投資金額、政府責任、投資分潤、執行期限以及232條款等六大面向研析各國對美談判成果比較。（圖取自連賢明臉書）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣對美貿易談判成果各有論述，在野批評掏空國本，揚言要在立法院阻攔，對此，中經院長連賢明從關稅稅率、投資金額、政府責任、投資分潤、執行期限以及232條款等六大面向研析，結論是台灣「對美貿易談判成果相當不錯」。

連賢明表示，目前論述多把台灣和日本、韓國進行比較，忽略順差較多也是較晚談定的瑞士，首先從關稅稅率來看，各國均是清一掛的15% （不疊加），雖然還是有其他國家談到10%的對等關稅，但這些國家要不就是對美有逆差，或是對美貿易金額無足輕重的國家。但仔細來看，在對美貿易順差的前20大貿易國中，台灣這次談到最優惠的關稅稅率，這稅率不但是許多美國盟邦所享有的最惠稅率，也是台灣傳產首次有機會和日本、韓國、歐洲站在同一個起跑點競爭。

投資金額方面，連賢明指出，整個貿易協議的爭論最多的就是台灣的投資金額是多少？和其他國家比較有沒有較高？現在很清楚的是，台灣答應的就是民間2500億美元的投資，以及政府提供2500億美元的信用擔保來協助中小企業投資美國。由於這些政府擔保，最後金額的確有可能高於2500億美元。他也強調，台灣所答應的投資就是不低於2500億美元，從美國商務部發布的新聞稿就很清楚，要不然也不需要區分成直接投資或追加投資，全部都寫直接投資就好。

連賢明續說，在此基礎上，台灣投資金額算多或算少? 目前網路上常用的兩個指標，一個是投資佔GDP的比例，另一個則是每人對美投資金額。若以每人投資金額這指標來計算，台灣在這些國家中排名第3，比日本韓國差一些，但明顯優於瑞士。另若以投資佔GDP的金額來看，台灣約30%，在這些國家中偏高，但即使是沒有任何安全需求的瑞士，也是被美要求2000億美元的投資金額，就知道川普鐵了心要透過投資來拉抬美國景氣。

連賢明指出，然而上述兩個指標都沒有納入川普最在意的貿易逆差，也就是說，這些國家到底從美國賺走多少錢? 川普很希望這些在美國賺到的錢能繼續投資美國，若以這標準來看，可將投資金額除以對美順差來評估，「台灣在這幾個國家中是處於最有利位置」，換句話說，台灣只要2年順差金額就抵回被要求的總投資金額，代表台灣商品在美的利潤很高。相同標準下，瑞士需要4年，而韓國和日本分別要7年和11年，從這些不同指標來看，就算台灣的投資金額不見得是這些國家中最少，也應該是排名在中間。

政府責任方面，連賢明指出，這是整個貿易協議中另一個重點，以瑞士來說，政府在協議中的角色很小，就是要求這些投資在2026年前要到位三分之一，台灣則有政府擔保的責任，負擔最高達2500億美元的信用保證，而韓國、日本除信用保證外，還需要承擔政府連帶保證投資金額的責任。也就是說，當民間投資金額不足的時候，政府須補足這些投資的差距。若以這標準來看，台灣在政府責任應該也是比日韓來的輕。

投資分潤方面，連賢明指出，台灣的貿易協議的重要特徵就是台灣模式，也就是由民間主導投資，政府從旁協助基礎建設。不論是投資的標的或是產業的分潤，都是由企業自己決定，只要投資總額有達到最後目標就可以。在這些協議中，瑞士和台灣都是以民間企業為主，日韓則由美國政府指定投資項目，而日本更被要求投資回本後，美國政府可以分潤9成，日本僅能取得1成的苛刻條件，這條件也造成日本社會對對美貿易協議的許多抱怨。

執行期限方面，連賢明指出，很少人注意的焦點是貿易協議的執行期限，很少人相信下個美國政府會雷厲風行的課徵關稅，也因此貿易協議的執行期限就成為一個協議好壞的重點，在日本和瑞士的協議中，都註記著需在川普任內完成這些投資，韓國則爭取到每年200億的投資金額 （預計10年完成） ，台灣可能因為半導體產業的特性和規模，川普政府在這次的協議中並沒有明訂完成投資的期限，也提供台灣在對美投資上的彈性。

232條款方面，連賢明表示， 台灣對美出口中高達7成 （順差有9成5） 來自科技產業，而在這次關稅談判中，除對等關稅外，美台也就影響科技業的 232 條款進行談判，最後同意給予台灣最惠國待遇，將台灣半導體業對美投資的設備，材料和機具免除關稅。

連賢明指出，「更重要的是，只要台積電在美國持續投資，就能豁免台灣輸美半導體關稅，這讓台灣科技業吃下一個定心丸，不用擔心232條款對半導體關稅的課稅」，這個232最惠國待遇，日本只被承諾不超過15%，韓國則希望比照台灣，但美國還沒有首肯。

連賢明總結，綜合上述來看，台灣這次的貿易協議不論在關稅稅率，投資分潤，執行期限，以及232條款，這幾個項目都取得較優惠條款，在投資金額和政府責任上則是中等，後續當然還要看市場開放條件才能完整了解整份協議，但到目前為止，對美貿易談判成果相當不錯。

