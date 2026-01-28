新加坡CEO刷爆65張信用卡 拚出10億美元IPO 彭博揭 : 翻身靠1關鍵

新加坡CEO曾刷爆65張信用卡，促成10億美元IPO項目。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，新加坡一名企業執行長，年輕時曾為了創業刷爆多達65張信用卡，如今卻親手推動一家專注於手術影像用螢光染料的醫療科技公司上市，締造市值逾10億美元（約新台幣近313億元）的IPO神話，也成為今年新加坡資本市場最戲劇化的創業故事之一。

《彭博》指出，UltraGreen CEO薩傑萬（Sajwan）的創業史，就像一部矽谷浮沉錄。在1990年代時，他在矽谷創業初期，幾乎身無分文，每2天就刷爆3000美元（約新台幣9.3萬元）的信用卡額度。當時他會打電話給信用卡公司道歉，直說「他搞砸了，然後再辦更多卡」。最多的時候，他手上擁有65張信用卡，創業的日子就靠這樣撐下去。

據報導，UltraGreen的核心產品是一種搭配手持式攝影設備使用的螢光染料，可讓外科醫師即時觀察病患血流狀況。這個利基卻關鍵的醫療領域，過去長期由美國史賽克（Stryker）與日本大廠所主導。但如今，UltraGreen已在美國市場拿下高達85%的市占。

而UltraGreen能突圍關鍵，是Sajwan在十多年前於德國收購一家染料製造商後，發現單一產品難以通過監管審批，於是果斷轉向「拼裝式」策略，透過投資、併購與合作，整合染料供應商、資料平台與軟體能力，打造完整解決方案。

更令人側目的是，在2023與2024年，UltraGreen曾分別調高染料產品平均價格60%與30%，卻未影響其市占表現。

《彭博》表示，UltraGreen在上個月於新加坡完成4億美元（約新台幣125億元）首次公開募股（IPO），這是當地近8年來規模最大的非不動產上市案。根據彭博億萬富豪指數審閱文件，這次上市案讓該公司執行長Ravinder Sajwan家族所持有的股權價值一舉膨脹至約12億美元（約新台幣375億元）。

戲劇性的是，儘管Sajwan擔任公司CEO，但他本人並未直接持有UltraGreen股份。文件顯示，最終受益人是他的妹妹Indu Rawat與妹夫Mahipal Singh Rawat，兩人透過一個名為 The Saul Trust 的低調信託結構，間接掌握這筆龐大財富，該信託透過設於新加坡的 Renew Group進行全球投資，而Sajwan正是執行長。

現年64歲的Sajwan出生於印度新德里，一生橫跨科技、能源飲料與醫療產業。他曾共同創辦3家新創公司並成功出售，其中一家電腦交換器公司在1998 年以約1.2億美元（約新台幣37.5億元）售出，隨後又被英特爾以22億美元（約新台幣687.9億元）收購。

專家指出，從刷爆信用卡的創業者，到操盤10億美元IPO的企業家，Sajwan的創業故事正是風險、執念與資本市場交織出的極端版本成功學。

