買樂透爽中9億頭獎！47歲賣場員工1年後「陷入慘況」曝光

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，中樂透常被描繪成瞬間解決財務壓力、清償債務、獲得自由並保證終身安全的手段。然而，突然的財富可能暴露你的弱點，而非解決問題，無論金額多大，隨之而來的壓力、關注以及決策，都可能讓任何財務優勢化為烏有。報導整理了7位現實中的樂透得主，他們最終統統輸光所有財富，其中，一名47歲賣場員工曾中了3100萬美元（約新台幣9.7億元）的樂透，20個月後卻破產而死。

1.Alex Toth（1300萬美元，約新台幣4.1億元，佛羅里達樂透）：中獎前，Alex Toth在佛羅里達過著平凡生活，擔任高爾夫球場的場地管理員，經濟拮据。1990年中獎1300萬美元後，他開始購買多間房子與昂貴汽車，衝動消費，也完全停止工作。幾年後，支出劇增而收入下降。到1990年代末，他已經破產，多次面臨法律問題，依靠食物券補助度日，2008年貧困去世。

2.William Bud Post（1620萬美元，約新台幣5.1億元，賓州樂透）：Bud Post失業並領取殘障補助，卻中了樂透。幾個月內，他被親戚起訴，聲稱應分得獎金，壓力甚至導致兄弟因企圖謀殺他而被判刑。同時，他投資高風險項目，包括失敗的石油業務，花費增加，加上法律費用，到1990年代中期，他宣布破產。

3.Evelyn Adams（累計540萬美元，約新台幣1.7億元，紐澤西樂透）：Evelyn Adams在1985與1986年兩度中獎前，生活平穩且工作穩定，理財能力尚可。中獎後，她開始承擔財務風險，包括賭博與投機性投資。最終因投資失誤與賭博損失，幾年內所有獎金全數耗盡。

4.Suzanne Mullins（420萬美元，約新台幣1.3億元，維吉尼亞樂透）：Suzanne Mullins最初選擇每年支付，被視為保守策略，確保長期收入。然而，她卻以未來的支付金額作為抵押進行貸款，為商業投資籌集資金，高利率增加負擔。債務累積後，伴隨法律糾紛，10年內，剩餘獎金幾乎消失。

5.Janite Lee（1800萬美元，約新台幣5.6億元，密蘇里樂透）：Lee中獎前生活舒適並積極參政。中獎後，她大手筆捐款政治活動，包括向民主黨及Al Gore捐款超過100萬美元。八年內，稅負與債務壓垮財務，她最終申請破產。

6.David Lee Edwards（2700萬美元，約新台幣8.4億元，伊利諾樂透）：Edwards中獎前為製造業員工，生活普通。中獎後，他和妻子揮霍無度，購買多棟豪宅、名車、珠寶與私人飛機，加上毒癮影響判斷。五年內財富耗盡，到1990年代末，他無家可歸，依賴臨時住所度日，2002年去世時貧困潦倒。

7.Billie Bob Harrell Jr.（3100萬美元，約新台幣9.7億元，德州樂透）：47歲的Harrell中獎前在家得寶（Home Depot）工作，經濟拮据。中獎後，他積極幫助親友與慈善，還清債務並慷慨捐贈，但請求不斷增加，壓力劇增。兩年內，大部分獎金耗盡。法律糾紛、緊張關係與財務壓力對心理造成重創，他最終選擇自盡。

