「這副業」比當會計還要賺錢！他大學創業 從破產邊緣做到上市公司

2026/01/28 15:35

美國二手遊艇交易平台 Off The Hook Yachts（OTHY）創辦人魯格（拿槌者）1月20日在紐交所敲響收盤鐘。（美聯社）美國二手遊艇交易平台 Off The Hook Yachts（OTHY）創辦人魯格（拿槌者）1月20日在紐交所敲響收盤鐘。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國二手遊艇交易平台 Off The Hook Yachts（OTHY），在創辦人魯格（Jason Ruegg）的帶領下，成功從他大學時期的副業，發展成為一家市值約6800萬美元（約21.4億元新台幣）的上市公司，OTHY並於上週正式在紐約證券交易所（NYSE）敲響收盤鐘，成為全美規模最大的二手遊艇公司。

《紐約郵報》報導，現年37歲的魯格，在23歲創業，如今OTHY每年收購約 1 億美元（約31.57億元新台幣）的二手船艇，營運模式幾乎完全線上化，自稱是「遊艇界的 Carvana（美國的線上二手車商）」。OTHY於去年11月首次公開募股（IPO），成功募得 1500萬美元（約4.73億元新台幣），得以將庫存融資額度提高至6000萬美元（約18.9億元新台幣），大幅強化採購能力。

魯格表示，資金到位後對公司成長帶來關鍵助力，「這完全改變了遊戲規則。」他回憶，創業靈感來自多年與家人朋友在乞沙比克灣（Chesapeake Bay）航行的經驗，並頻繁跟著父親跑遍各地船展，深入學習產業運作。

大學四年級時，魯格一年已能交易30至40艘遊艇，原本主修會計的他很快算出，「靠賣船賺的錢，遠比當會計師多得多」，最終決定全心投入創業。目前 OTHY 的庫存週轉率一年高達5次，遠高於業界水準，最快30分鐘內即可向賣家報價，甚至能在一天內完成一艘新型雙桅帆船的交易。

公司網站依賴一套由內部工程師開發的 AI 系統，透過蒐集平台內及全網的銷售資料，為買賣雙方進行媒合。OTHY 執行長布萊恩（Brian John）指出，平台宛如即時交易市場，串聯買家與 60名經紀人，全天候運作。

OTHY 擁有自己的交割團隊、金融服務部門與檢測流程，能一站式完成交易，大幅降低消費者購船門檻。魯格說：「我們會替你把所有事情都處理好，把流程簡化到最順，讓一切變得非常容易。」

對魯格而言，23 歲就創業的過程並非一帆風順，他在大學期間從事遊艇轉售的最初幾個月，向親友借錢周轉，之後成功從銀行取得一筆被他形容為「改變人生」的 100 萬美元（約3157萬元新台幣）信用額度。魯格回憶，當初他想把額度提高到700萬美元（約2.21億元新台幣），卻一直等不到消息，結果銀行窗口告訴他，將退出海事融資市場，不僅拒絕調高額度，甚至要求清算庫存、關閉據點，讓公司一度瀕臨危機。

轉機出現在魯格主動聯繫最初協助他取得 100 萬美元額度、後來已轉任其他銀行的窗口人員，並親赴亞特蘭大與新銀行高層會面，最終在一個月內成功取得1200萬美元（約3.78億元新台幣）的新信用額度，金額幾乎是原本需求的兩倍。

魯格說：「那真的太不可思議了。前一刻我還以為公司就要倒閉了，結果一個月內，我們反而拿到了幾乎是原本期望金額2倍的資金，」。

儘管消費者普遍回報經濟焦慮升高，但根據布萊恩的說法，OTHY 的業務仍持續成長，且在過去 13 年中年年獲利。他說，當船艇市場變差時，其實反而對OTHY 更有利，因為新船經銷商缺乏處理二手市場的能力，使 OTHY 商業模式具備高度抗景氣循環特性。

布萊恩說：「成為一家虛擬公司正是我們的核心理念。我們要打造的就是船艇界的 Carvana，你可以在任何地方賣船。」

目前公司約有 100 名員工，並希望在 2027 年前擴編至 1000 人，於一年內將庫存提升至 20000 艘船艇。依魯格所言，公司短期內完全沒有放慢腳步的打算。

