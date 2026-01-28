焦點股》鴻海：今年ASIC出貨倍增 帶量上攻

鴻海（2317）看好今年雲端網路產品類別可望強勁成長，帶動全年業績更上一層樓。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕北美雲端服務供應商（CSP）相繼強化自研晶片（ASIC）能量，微軟（Microsoft）「Maia 200」成為繼亞馬遜（AWS）「Trainium」、谷歌（Google）張量處理器（TPU）之後的又一個市場新焦點，帶動AI伺服器代工廠行情，鴻海（2317）今日早盤股價一度大漲2.66%，截至上午9時40分暫報228元，漲幅1.11%，成交量2.9萬張。

鴻海今年除了輝達（NVIDIA）GB300、Vera Rubin等訂單暢旺，ASIC機種的出貨量也被看好倍數成長。管理層指出，在AI機櫃出貨持續放量下，即使去年第四季基期已高，首季營收的季節性表現，仍可望接近過去5年同期區間上緣，顯示AI雲端需求對營運的支撐力道，短期內仍具延續性。

請繼續往下閱讀...

回顧鴻海去年12月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，創歷年同期新高；第四季營收2兆6028億元，季增26.51%、年增22%，改寫單季新高；全年營收則達8兆998億元、年增18%，同樣創下歷史新高。管理層看好今年雲端網路產品類別可望強勁成長，帶動全年業績更上一層樓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法