新聞幕後2>健亞訂4月22日開股東會 大有玄機

健亞通過4月22日開股東常會，大有玄機。圖為健亞董事長陳正。（資料照）

〔記者陳永吉／特稿〕昨天國內藥廠健亞（4130）召開董事會，通過去年度財報，應該是今年少數已通過會計師查核報表的公司，並通過今年股東常會會在4月22日召開，而這個召開時間，其實大有玄機。

當健亞1月19日公告將在27日舉行董事會通過去年財報時，就讓市場驚訝，因為一般來說，會計師查核財報得花一些時間，不容易在開春不到20天就完成，但健亞選擇27日就開董事會通過，讓市場嗅出不尋常的氛圍。

果然昨日健亞董事會不僅通過去年財報，最重要的是訂出股東會時間，由於今年健亞今年將進行董事改選，何時舉行是個大學問，因為根據強生公告，該公司取得健亞股票是從去年11月7日開始，但根據國內股東會委託書徵求原則，若有董事改選議案，需『繼續6個月以上「持有被徵求公司已發行股份總數千分之二以上且不低於10萬股者」或「持有被徵求公司已發行股份80萬股以上者」。』

所以股東會時間訂在4月22日，強生在去年11月7日才持有健亞股票，就不具徵求人資格，等於強生跟耀勝現在就只能用持有的股權進行董事改選投票，壓縮取得更多董事席次的空間，這對公司派來說就相對有利。

不過公司派得留意，去年9月先對健亞發動公開收購的健喬（4114），原本就持有3%股權，這次健亞股東常會是不是會對外徵求委託書、會選擇站在那一邊，將是最大的變數。

