新聞幕後1>健亞現增今最後繳款日 公司派與市場派角力升溫

健亞今現增繳款截止日，股價恐多空交戰。圖為健亞董事長陳正。（資料照）

〔記者陳永吉／特稿〕陷入經營權之爭的國內藥廠健亞（4130），近期辦理現金增資，今（28）日是原股東現增繳款最後截止日，預期股價將明顯波動，因為公司派不希望市價與現增價差距太大，反倒是市場派則希望股價拉大與現增價差距，顛覆過往市場對現增的既定印象。

健亞公司派希望透過現增、原股東放棄認購的額度，引進白衣騎士，藉此對抗市場派強生製藥（4747）及耀勝電子（3207），而原股東會放棄認購現增股票，最大的原因是就是市價與現增價差距太小、無利可圖，而健亞昨日收盤價為31.7元，現增價為28元，假若健亞今日股價跌至29元，對原股東參加現增認股的誘因大減，一旦原股東減少認購現增，公司派可洽特定人認購，而這是公司派想要看到的結果。

反過來說，強生與耀勝目前已持有健亞約20%持股，有資格參加這次現增，但他們希望原股東多多參加這次現增，壓縮白衣騎士取得現增股票的額度，因此今日會全力護住健亞股價，希望拉開市價與現增價的差距。

所以說，今日健亞股價恐波動加大，尤其是午盤過後，一方想壓抑股價、另一方希望股價強漲，多空交戰恐相當激烈，投資人有好戲可看。

