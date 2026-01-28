一個週末少了15％產量！國際油價全面狂飆 市場拉警報

國際油價週二（27日）收盤大漲 3%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（27日）收盤大漲 3%，原因是冬季風暴重創原油生產，使美國墨西哥灣沿岸的原油出口在週末一度歸零，生產商因此承受衝擊。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.76 美元，漲幅 2.9%，收在每桶 62.39 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.98 美元，漲幅 3.02%，收在每桶 67.57 美元。

分析師與交易員估計，隨著一場嚴寒冬季風暴橫掃全美、能源基礎設施與電網承壓，美國石油生產商在週末期間的產量最多減少每日 200 萬桶，約占全國總產量的 15%。

City Index 市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，惡劣天氣推升原油期貨價格，市場短期風險偏向上行，因投資人擔憂供應中斷。

經紀商 PVM 的石油分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出：「美國的寒冷天氣很可能在接下來幾週造成原油庫存出現相當顯著的下降，尤其是在這種天氣持續的情況下。」

船舶追蹤服務商 Vortexa 表示，受嚴寒天氣影響，美國墨西哥灣沿岸港口的原油與液化天然氣出口在週日暴跌至零。

Vortexa 市場分析主管聖塔瑪麗亞－哈特克（Samantha Santa Maria-Hartke）則指出，隨著港口重新開放，出口量於週一反彈，流量甚至高於季節性平均水準。

哈薩克最大油田田吉茲（Tengiz）油田的恢復速度慢於預期，產量恢復不到一半。瑞銀（UBS）分析師斯陶諾沃（Giovanni Staunovo）表示：「田吉茲油田的產量恢復速度似乎比先前預期來得慢，使原油市場維持偏緊狀態。」他並補充，美元走弱也為油價提供一定支撐。

中東緊張局勢令供應風險持續。BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示，德黑蘭與華府之間的緊張關係，加上俄烏和平協議遲遲未有進展，為原油價格提供了底部支撐。

