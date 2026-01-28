關稅大棒後遞橄欖枝？川普：將與南韓共尋解決辦法

美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕本週突然宣佈將對來自南韓的進口商品徵收25％的關稅後，美國總統川普（Donald Trump）週二（27日）表示，美國與南韓將找到解決方案。

《路透》報導，川普週二離開白宮前往愛荷華州發表演說時向記者表示，華府會和南韓想辦法解決問題，並沒有詳細說明。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）接受《福斯商業》訪問時提到，自己在週二稍早的時候與南韓官員進行了交談，並預計本週內將在華府與南韓貿易官員會面。

葛里爾指出，自己認為他們已經明白了，美方對南韓並沒有什麼特別的敵意，他們是美國的盟友。但涉及經濟問題時，必須保持平衡。葛里爾表示，在拜登政府期間，美國對韓貿易逆差膨脹至650億美元（約新台幣2.03兆元），這種情況「不可持續，必須改變」。

川普週一（26日）在社群發文表示，他將提高美國對南韓汽車和其他商品的進口關稅，因為南韓國會始終未通過去年雙方達成的協議。這項消息令首爾官員感到震驚，他們表示措手不及，並緊急尋找應對措施，試圖減緩對這個出口導向國家可能面臨的衝擊。

葛里爾向《福斯》表示，美國已將南韓商品關稅從最初計劃的25％降至15％，換取首爾承諾在美國投資3500億美元（約新台幣11兆元），允許更多美國車進入南韓市場，並取消一些農業方面的非關稅壁壘。但與此同時，韓方一直未能通過法案來進行投資，首爾也未能履行其在農業和工業方面的承諾。因此，當他們那邊進展不夠迅速時，美方很難繼續履行自身承諾。

