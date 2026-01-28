未正式發布命令！ 川普：將與南韓共商關稅解決方案

美國總統川普27日表示，將與南韓共同探索關稅解決方案，為與首爾展開對話預留空間。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕本月26日，美國總統川普（Donald Trump）因南韓國會遲未通過去年與美國談定的貿易協定，揚言再次提高關稅；但川普27日再度公開表示，將與南韓共同探索解決方案，為與首爾展開對話預留空間。

《韓聯社》報導，川普27日在白宮被問及是否會上調對南韓產品的關稅時，作出上述回應。他26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將提高南韓汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%升至25%，但未提及何時生效，也未立即發布相關行政命令。

南韓國會尚未通過《韓美戰略投資管理相關特別法案》（簡稱對美投資特別法），該法案為李在明政府按照承諾、向美國戰略產業投資3500億美元提供法律保障。

韓美去年簽訂關稅諒解備忘錄（MOU），其中包括「須為履行MOU提出法案」的條件，共同民主黨在去年11月提出《對美投資特別法》後，美方已在同年12月4日公告追溯自11月1日起，將對南韓課徵關稅下調至15%。

南韓執政陣營普遍認為，《對美投資特別法》很可能於2月底至3月初之間通過。

