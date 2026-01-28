涉銷售非法產品 歐盟官員：Shein恐面臨歐盟調查

一名歐盟官員表示，中國快時尚零售商Shein可能面臨歐盟調查。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一名歐盟執委會官員週二（27日）表示，中國快時尚零售商Shein（希音）可能面臨歐盟對其平台上銷售非法商品的調查，但恐怕不太可能勒令暫停網站營運。

《路透》報導，去年11月，Shein因為在法國銷售販售具有兒童外貌的情趣娃娃和其他非法產品，而成為歐盟執委會的調查對象。歐盟監管機構表示，這凸顯了該公司可能對歐盟27個成員國構成的系統性風險。

根據《數位服務法》賦予的權利，歐盟執委會已要求Shein提供關於應對這些問題而採取措施的詳細資訊和文件。負責執法的官員維岑貝克（Rita Wezenbeek）在歐洲議會關於Shein的聽證會上表示，歐盟副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）呼籲盡速採取行動。

維岑貝克指出，去年歐盟對阿里巴巴旗下的電商平台全球速賣通（AliExpress）進行了為期一年的調查，該公司最終也承諾提高廣告和推薦系統的透明度。此外，中國電商平台Temu也受到了指控。

維岑貝克表示，歐盟希望對Shein公司採取同樣的行動速度，因此，這可能代表著歐盟必須展開調查，已經收到了很多這樣的呼籲，但最終是否會採取行動，將由維爾庫寧決定。

Shein歐洲、中東和非洲法律總顧問週二向歐盟議員表示，公司已採取措施下架非法產品，但這類問題在多個市場都發生過，不法人士總是試圖找到規避控管的方式。

維岑貝克提到，儘管歐盟議員呼籲，但歐盟監管機構不太可能對Shein發佈暫時措施或禁令。巴黎法院曾稱，由於Shein採取的措施、只發現一些特定產品，而且法國政府也沒有提供任何系統性違規的證據，這項禁令明顯「不成比例」。

據報導，如果公司違反《數位服務法》，可能面臨高達其全球總收入6％的罰款。

