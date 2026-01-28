白花花現金太誘人！日本知名溫泉鄉變調 中國買家天價入主爆爭議

中國資金正搶進日本，連知名溫泉鄉也難以倖免。溫泉示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本內閣府調查，外國人取得日本土地的案例已達全國 3498 件，其中以遠離都市的山林、原野最為顯眼，而買家約有一半為中國人。日本政府基於國家安全考量啟動管制措施，但中國買家仍透過各種方式持續在日本各地「掃貨」，引發地方居民不安。像是參加山梨縣石和溫泉組合的 32 間旅館中，已有 13 間遭中國人收購，甚至出現「旅館賣方與買方都是中國人」的案例。

日本媒體《日刊SPA!》報導，位於靜岡縣、距東京搭特急電車約2小時的伊豆高原，是中國買家鎖定的熱門區域之一。一名 62 歲的日本男子西口征太（化名）表示，因健康因素需搬回東京就醫，決定出售位於伊豆高原的別墅與周邊土地。

該筆土地面積約 280 平方公尺，建物用地 110 平方公尺，仲介不動產業者竟開出高於行情2倍的3400萬日圓（約709萬元新台幣）來收購，這價格讓他毫不猶豫出售。然而交易完成後，問題隨即浮現。新買家進行拆除工程時不顧假日施工，造成噪音與廢棄物堆置，附近居民陸續投訴，甚至擔心老屋含有石綿，影響健康。西口事後才得知買方為中國企業，但仲介業者也坦言，交易完成後已無法再與買家聯繫。西口先生無奈地說：「我從沒想過伊豆這種地方，竟然會有中國人大量買地。」

類似情況也發生在山梨縣石和溫泉。該地過去是與熱海齊名的知名溫泉鄉，但在泡沫經濟崩潰後，旅館數量大幅減少。疫情期間旅遊業受創，更加速土地與旅館轉手。59 歲的溝渕和正先生（化名）因營收驟減、修繕費用龐大，在「出售或倒閉」的壓力下，他於是將經營的旅館和延伸的土地拿去出售，他擁有的土地約 700平方公尺，行情大約 7000 萬日圓（約1460萬元新台幣），但對方提出「含建物 2 億日圓（約4174萬元新台幣）」的條件，而且還是現金一次付清。然而交易後，溝渕先生卻被迫舉家搬離家鄉，這是由於當地中國人收購旅館引發居民反感，他擔心被貼上「背叛者」標籤，只能與親友斷絕往來，離開出生長大的地方。

山梨縣笛吹市的市議員、同時也是不動產業者的樋口滝人指出，目前石和溫泉旅館組合的 32 間旅館中，已有 13 間遭中國人收購，甚至出現「旅館賣方與買方都是中國人」的案例，而部分旅館在易主後，大量裁減日本員工，改以中國人員工與中國旅客為主，形成封閉式商業模式，對地方經濟與社區造成衝擊。

中國人大肆收購的目標不僅限於溫泉地或度假區。65 歲的副島直彥先生（化名）把山口縣周防大島町、瀨戶內海上的一座島嶼中 1500 平方公尺的土地，賣給了中國人。他說：「買島不像買公寓那樣容易貸款，所以交易很少成立。對方說要現金一次付清，我就當場決定了。」

副島先生的島若按行情大約是 500 萬日圓（約104萬元新台幣），但他說最後成交價竟到了 2500 萬日圓（約521萬元新台幣）。他說：「我也告訴他們水電都得自己拉，很麻煩喔，但對方只是一再堅持『無論如何都想要』。現在想想，到底目的何在…。」報導提到，副島先生賣出的島嶼往前約 20 公里處有美軍岩國基地，隔海對岸則有伊方核電廠，地理位置敏感。

專營無人島不動產「BRIGHTS House」的代表佐藤政信指出，約 8 成無人島購買詢問來自中華系買家，大多數是為了轉賣，但也有以中國的「領土」之名來購買日本土地的中國人，甚至聽說過把取得的北海道土地，在地圖上塗成和中國同樣紅色的例子。

