黃金、礦業漲這麼多還能買？日媒揭「1關鍵」 和你想的不一樣

金礦股在2025年出現令人咋舌的漲幅，奧利佛表示，這像是一個長期多頭市場的起點、而非終點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金與金礦股價格在2025年大幅飆升，2026年開年迄今漲勢也未停歇，市場上開始出現一種疑問：「現在進場是不是已經太晚了」。日媒報導，長期經營黃金基金的資深投資人認為，這一輪循環與過去截然不同，金礦公司的利潤率不但未必會被侵蝕，反而可能得以維持、甚至擴大。

黃金剛走過極為亮眼的一年。2025年初的金價仍在每盎司2600 美元左右，到了年底已突破 4300美元，全年漲幅高達65%，日前更突破5100美元大關。而金礦股的表現更為驚人，VanEck Gold Miners ETF（GDX）全年大漲155%。在如此劇烈的漲勢之後，投資人質疑「是否已經錯過行情」，其實並不令人意外。

請繼續往下閱讀...

對此，管理資產約3000萬美元的Myrmikan Gold Fund經理人奧利佛（Daniel Oliver）指出，黃金的多頭循環仍處於相當早期的階段，這一輪行情中長期困擾金礦業的「成本上升、侵蝕利潤」問題，這次可能不會重演。

奧利佛分析，在泡沫與投機主導的時期，黃金往往不是市場焦點。2024年，投資報酬主要來自投機交易、大型科技股飆漲及比特幣亦強勢上行；儘管黃金上漲，但明顯落後於高風險資產，而金礦股的表現更是相對黯淡。

但這個格局卻在2025年出現明顯反轉。過去被視為「風險偏好」代表的投機性資產，不是動能消退、就是回吐先前漲幅，反而是黃金走上舞台中央，金礦股緊隨其後。奧利佛指出，這樣的轉變極為重要，金價往往能跑贏多數大宗商品，所持的理由是黃金通常在信用環境收縮、投機資產走弱的階段，表現最佳。

雖然美國聯準會已開始下調短期利率，但30年期美國公債殖利率，卻比2024年9月高出約50個基點，這並非典型的「信用快速擴張」訊號，反而暗示信用成長可能偏弱。

奧利佛指出，在缺乏經濟強勁擴張的環境中，多數大宗商品往往難以超越黃金，反而會落後其漲勢。而歷史經驗也支持這樣的觀點。1970年代，金價累計上漲約1400%，大幅跑贏多數商品；同一期間，銅價僅上漲約45%，這樣類似的結構性差異，正在重新浮現。

他進一步指出，由於美國供給增加、長期需求成長放緩，原油價格未來可能持續受到壓抑。而能源成本，正是礦業最大的成本項目之一。若能源價格漲勢受限，金礦公司的成本壓力自然減輕。在低成長環境下，許多商品價格難以跟上金價的上行速度，這反而有利於金礦企業的獲利結構。

奧利佛的結論是，在這一輪行情中，金礦公司並未面臨過往那種全面性的成本失控，只要金價上漲速度持續快於成本上升，金礦商的利潤率就不會被壓縮，反而有擴張空間。

現貨黃金在本週一突破「5000大關」後出現短暫回調，然後繼續上攻，目前已突破5130美元，再創歷史新高。法國興業銀行預計，今年黃金價格將達到每盎司6000美元，高於去年12月預測的每盎司5000美元，投資需求將繼續推動金價上漲至2026年末。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法