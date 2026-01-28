星宇航空：美國市場復甦 下半年開航歐洲、釜山 今年營運較去年成長

星宇航空昨日在東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空策略長劉允富表示，在北美線恢復載客率，東北亞線持續熱度、東南亞線持穩，再加上今年下半年開航歐洲線下，今年星宇航空營運一定較去年成長。

劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，北美線去年受到美國總統川普對等關稅以及移民規定下，北美線表現不佳，今年在關稅、移民等影響因素淡化下，預期北美線載客情形會恢復，第一季載客率已回升至 70% 以上，目標是穩定在 75%–80% 的水準。然而，要重返過去 83%–85% 的高峰，難度相當高，但一月開航鳳凰城後，載客率約75-80%，表現不弱，整體而言，北美線可望較去年明顯成長。

劉允富表示，東北亞市場受惠於匯率優勢，日本市場持續強勁，韓國市場亦然，預計最快在下半年有機會開航韓國釜山航線。

劉允富分析，東南亞市場整體表現穩健，目前各航點的機位供給、航班頻次與旅客量均保持穩定，未受嚴重政治因素干擾（如泰國政局穩定）。越南擁有大量商務客，馬尼拉則以轉機客為主。峴港、富國島、河內及登巴薩等熱門旅遊景點的需求持續穩定，使得票價難有下修空間。

至於歐洲新航點，劉允富說，農曆年後將立即公布新增的二個航點。市場人士則認為，布拉格、米蘭的機率最高。

