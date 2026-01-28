美股收盤》標普寫新高！財報參差漲跌互見 台積電ADR漲1.69％

美國華爾街股市27日互有漲跌。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕聯合健康（UnitedHealth）、通用汽車（General Motors）等大型企業公布的財報參差不齊，市場內部股價呈現劇烈震盪，美國華爾街股市27日互有漲跌，其中標普500指數改寫歷史新高，道瓊工業指數收跌超過400點。

綜合媒體報導，在川普政府提議提高聯邦醫療保險（Medicare）的支付費率後，聯合健康集團大跌近20％，無疑是讓聯邦醫療原先已不被看好的2026營收預測更加雪上加霜，連帶影響醫療保險板塊淪陷、道瓊收跌。

科技股方面則是延續26日漲勢，微軟上漲2.19%、亞馬遜上漲2.63%、輝達小漲1.10%、蘋果小漲1.12%；台積電ADR上漲1.69%，收在338.34美元。在科技股帶動下，那斯達克指數觸及去年10月下旬以來新高水準，標普則是略微超過先前高點，改寫歷史新高。

標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點。

道瓊工業指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點。

費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

