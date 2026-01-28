獨家》「街口支付」違反兼任規定 銀行局祭今年首張罰單

由於「街口電子支付」負責人違反兼職限制規定，因此，金管會開罰60萬元罰鍰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「銀行局」開出今年度首張罰單！由於「街口電子支付」負責人違反兼職限制規定，有違反電子支付機構管理條例等，因此，開罰60萬元罰鍰；另外，「王道銀行」因為辦理洗錢資恐可疑交易監控調查作業，均有欠確實，有礙健全經營之虞，應予「糾正」。

金管會轄下共有三大局，其中，今年以來，「銀行局」與「證期局」至今都沒有罰鍰超過1百萬元的金額；而「保險局」今年已經出現一張較大的裁罰、金額是395萬元，是開春以來最高。

請繼續往下閱讀...

其中，金管會在今年1月27日，對「街口電子支付」公司及董事會，就經理人違反兼職限制規定「兼任」有給職務，未落實查核確認及履行經理人資格審查與持續監督責任，有未確實執行內部控制及稽核制度，已違反該條例第33條及其授權訂定之「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」第8條及第9條規定，因此，處新臺幣60萬元罰鍰。

另外，金管會表示，「王道銀行」是因為辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業缺失，有礙健全經營之虞。其中，王道銀行辦理洗錢資恐可疑交易監控調查作業，對於產出之可疑交易警示相關查驗程序，及對於客戶收取來自高風險國家匯入款查證作業，均有欠確實，因此，依銀行法第61條之1第1項規定，應予「糾正」。

回顧過去，根據統計，2025年去年「金融三業」與「上市櫃公司」合計開罰2億255萬元，年增13.88%，創下7年來次低、僅高於2024年的紀錄。由於今年才開始，尚看不出裁罰的狀況及程度，對此，金管會也強調，裁罰是一種行政手段，重點在於導正缺失，避免再犯同樣的錯誤，不是為了罰而罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法