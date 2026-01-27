對南韓會TACO嗎？彭博：川普關稅威脅執行率25％

彭博調查發現，川普的關稅威脅執行率25%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博27日報導，在不到3週的時間，美國總統川普已發出4道關稅威脅。正常情況下，投資人與企業執行長將惶惶不安，經濟學家將緊急修正目標國家的成長預測，然而金融市場與企業高層的真實反應似乎並非如此。

報導指出，金融市場多半對於川普近期對伊朗的貿易夥伴、格陵蘭的支持者、加拿大與南韓的關稅警告不以為意，將其僅視為是川普意在取得籌碼或改變行為的嗆聲，實際上他不會採取行動。

彭博經濟研究最新分析顯示，「川普總是臨陣退縮」（TACO）並非真的，更精準的說，他大約對4分之1的威脅說到做到，約43%的威脅被撤銷，有時川普會對此宣稱自己勝利，或者還未實施。

彭博經濟研究檢視川普2024年11月勝選以來他發出的49項關稅威脅或貿易調查（未包含最新目標南韓），結果發現超過一半的威脅並未徹底執行。

分析這49項宣佈的時間軸，結果發現，多數完全落實或進行調查的關稅威脅都落在去年2月至9月間。而隨著對可負擔性的疑慮影響其民調支持度，川普逐漸減少關稅威脅，直至去年年底。

該分析報告說，「這種模式並非完美。但總體而言，我們看到川普收回了他最引人關注的威脅，這些往往是大幅增加美國實際關稅稅率，或危及美中貿易休兵的威脅」。

