顧能：2028年量產人形機器人 不到20家企業有能力辦到

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構顧能（Gartner）指出，人形機器人（Humanoid Robot）成為近年製造與供應鏈領域的熱門話題，但距離大規模商業化仍有明顯落差。預估至2028年前，全球真正能將人形機器人推進至量產、並實際導入製造與供應鏈場域的公司，數量將不到20家，多數業者仍停留在概念驗證（PoC）或試點階段。

顧能分析，2028年前，能夠讓人形機器人從實驗走向實際生產應用的企業總數將低於100家，其中真正「上線運作」的案例極為有限，且多集中在高度受控、流程單純的場域，而非高吞吐量、變化快速的倉儲或製造現場。顧能直言，市場對人形機器人的期待，已明顯超前於技術成熟度。

顧能供應鏈研究團隊指出，人形機器人模擬人類外型與動作，具備頭部感測器、手臂與夾爪、雙足行走等設計，理論上可執行多樣化任務，吸引企業關注以因應人力短缺與勞動成本上升問題。不過在實務應用上，現階段人形機器人在靈巧度、智慧判斷與對非結構環境的適應能力仍不足，難以勝任混合揀選、貨櫃卸載或異常處理等高複雜度作業。

除技術限制外，顧能也點出，人形機器人導入仍面臨系統整合複雜度高、初期投資與維運成本偏高，以及電池續航力不足等挑戰。顧能評估，在現有技術與成本條件下，人形機器人的單位成本往往是任務型或多功能機器人的數倍，但在產出效率與稼動率上卻未具優勢，使企業投資報酬率（ROI）充滿不確定性。

相較之下，顧能認為，採用輪式設計、具備伸縮手臂或模組化感測配置的「多功能機器人（Polyfunctional Robots）」，在供應鏈與倉儲場域反而更具實用性。這類機器人可執行搬運、揀選、盤點與檢測等多項任務，能源效率較高、穩定度佳，也更容易融入既有作業流程，成為現階段企業自動化投資的主流選項。

顧能指出，短期內僅有風險承受度高、以創新為導向的企業，較適合投入人形機器人試點計畫；對多數供應鏈與製造業者而言，仍應優先選擇能提升「每單位投資產出效率」的自動化解決方案。顧能建議，企業在布局機器人技術時，應先透過試點驗證可行性，並以解決實際瓶頸為導向，而非追求全面取代人力的長期願景。

