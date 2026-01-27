不出門卻更傷荷包！點外送最容易犯的8個隱形錯誤

美媒報導，點外送時你可能犯的8個錯誤，恐會讓你損失金錢。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕點外送確實讓用餐變得輕鬆，但如果你踩中這些常見地雷，省時的代價可能比你想像中還高。美媒報導，許多人都喜歡外帶或外送餐點，畢竟能有人代勞下廚，又不用出門或洗碗，實在方便，也有人直言另一個原因，內用往往得付更高費用或服務費，但外帶不一定要給。不過，如果你選擇外帶或外送，想省錢，務必避開以下8個錯誤。

1.忽略現金回饋：很多人不知道，外送也能賺回饋。有些外送平台有時能透過Rakuten等現金回饋網站或App下單，通常可拿到約5%的回饋，偶爾還能搭配折扣碼。有時優惠更驚人，例如Ibotta曾為新Uber Eats用戶提供40%回饋、Postmates新用戶30%回饋。即使只有5%，長期下來也很可觀。食品服務公司US Foods的調查顯示，平均每人每月外送花費為88.5美元，一年光回饋就超過50美元。

2.沒注意價格加成：比較外送價格與餐廳原價。如果餐廳有自己的官網菜單，對照一下更清楚。有媒體曾比較中價位餐廳7樣熱門餐點，平均原價12.9美元，加上平台服務費、外送費與小費後，實付變成21.8美元，暴增69%。《紐約時報》甚至發現部分餐點加價高達91%。原因在於，外送費用同時分給平台、外送員，有時餐廳也會提高外送餐點定價，加上各種費用被合併顯示，消費者不易察覺。下單前，先算清楚是否值得。

3.選擇外送而非自取：你應該自己去拿，雖然不那麼方便，但一定更便宜。

4.重複付小費：下單前檢查明細。有些平台會自動加入建議小費，結果你又另外給現金，外送員開心，荷包卻更心痛。事前了解平台的小費機制很重要。

5.一次又一次地「再點最後一次」：你應該評估是否訂閱會員。如果你每月使用外送服務超過一、兩次，訂閱可能划算，可享免外送費或降低服務費。不過，若一個月只用一次，可能不值得，記得先試算。此外，部分電信方案、信用卡或會員，可能附贈免費會員資格，先找找看再付錢。

6.丟掉收據：一定要看收據。不只確認金額是否正確，有些收據上會印「滿意度調查」連結，填寫後可獲得折扣或買一送一優惠，甚至餐袋裡也可能附促銷券。

7 用金融卡付款：建議改用回饋型信用卡。反正都要花錢，為何不拿回饋？若使用餐飲回饋高的信用卡，甚至能拿到5%回饋，再多點一份餐都划算。

8.訂單太小：與其點小披薩，不如直接買大份，吃不完的冷凍起來，下次快速加熱就好。義大利麵、千層麵也是好選擇，一半冷凍當便當，省錢又不暴食。無論點什麼，你都只付一次外送費，讓它換來不只一餐，才是真的划算。

