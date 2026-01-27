台銀攜手力興資產 結合安養信託與包租代管打造一站式服務

台銀總經理吳佳曉及台灣金聯兼力興資產董事長宮文萍代表簽署MOU。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應超高齡社會趨勢與民眾對退休生活及財產管理需求日漸提升，臺灣銀行與台灣金聯子公司-力興資產管理簽訂業務合作契約書，結合安養信託與不動產專業管理服務，建立跨域合作關係，期能為客戶帶來更多元、完善的一站式服務。

此次MOU由台銀總經理吳佳曉及台灣金聯兼力興資產董事長宮文萍代表簽署。

台銀指出，安養信託不僅是財產管理工具，更是協助民眾從容面對高齡生活的重要規劃。客戶諮詢安養信託時，時有閒置房屋出租及管理的需求；透過具專業管理能力之異業夥伴，延伸信託以外的服務，打造客戶貼心、安心、放心的安居生活。

台銀表示，與力興資產公司簽署業務合作契約書後，客戶藉由安養信託將金錢交付信託予台銀，專款專用於日後生活費、醫療費或養生村居住費用等，避免財產遭詐騙，同時可將房子交由力興資產公司包租代管，由專業團隊代為管理租務、修繕整理、媒合房客，獲取穩定租金，享受房產增值潛力，更保有房屋產權與未來選擇權。

展望未來，同具公股背景的台銀與力興資產公司將各自盡其所長，並肩守護客戶資產安全，共同推動結合金融與不動產的跨業綜效，更將持續關注市場變化，提供滿足客戶各階段需求的服務，實現銀行、合作夥伴與客戶互惠的三贏局面。

