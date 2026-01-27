台達電新簽戰略合作 加速智慧工廠應用落地

台達電旗下中達電通，正式攜手蘇州大宇宙信息創造有限公司簽署戰略合作協議。（中達電通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）近年持續擴大智慧製造與工業軟體布局，旗下中達電通正式攜手蘇州大宇宙信息創造有限公司簽署戰略合作協議，雙方將聚焦工業軟體客製化開發、管理平台營運、資訊（IT）技術研發等領域深化合作，目標加速打通營運技術（OT）與IT整合路徑，推動智慧工廠應用落地。

中達電通觀察，目前製造業數位轉型並非單點導入即可完成，經常需要「顧問診斷、工程導入、軟體服務」一體化，才能形成完整的價值體系。台達電深耕工業自動化逾30年，具備系統整合與場域導入能力；蘇州大宇宙則在敏捷開發與場景落地方面具備優勢，雙方合作可望擴大智慧製造應用場景，並提升客戶使用體驗，進一步強化「軟硬整合」解決方案競爭力。

請繼續往下閱讀...

中達電通機電事業部總經理史文祥表示，企業推動數位轉型需要顧問診斷、工程導入與軟體服務三者到位，台達具備完整的系統整合能力，而合作夥伴在軟體敏捷開發與場景落地方面具有優勢，雙方合作將有助於擴大智慧製造應用場景，並提供客戶真正「開箱即用」的解決方案。

依照合作協議，雙方未來將重點推進三大方向。首先是技術整合與產品創新，將以台達軟硬體平台結合對方工業軟體能力，共同開發軟硬整合的產業解決方案，加速技術落地；其次為市場聯動與品牌合作，透過聯合參展、解決方案發表、產業白皮書編撰及通路互薦等方式，強化雙方在高階製造、新能源等重點產業的能見度；第三為聯合研發與長期協作，針對客戶客製化需求成立專案研發團隊，投入資源開發垂直領域解決方案。

中達電通認為，隨著製造業加速朝數位化、智慧化與低碳轉型，台達若能整合可程式邏輯控制器（PLC）、伺服系統等硬體優勢，並結合合作夥伴的軟體研發能量，有望在高階製造領域建立「軟硬協同」示範案例，擴大智慧製造方案的落地與複製效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法