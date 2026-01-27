幫投資人找股市璞玉 「臺灣璞玉指數」前十大權值股曝光

證交所旗下台灣指數公司今發布「臺灣璞玉指數」，選出優質璞玉股票。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所旗下臺灣指數公司今日公布新編的「臺灣璞玉指數」，選自上市股票，以公司獲利與配息穩定代表優質股票，並運用交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值之股票，選取如璞玉般的股票組合，編製指數表彰優質非熱門股組合的投資績效。指數權重前十大成分股，按股票代號依序為統一、遠東新、儒鴻、亞德客-KY、研華、統一超、遠傳、和碩、中租-KY及上海商銀。

「臺灣璞玉指數」著眼公司長、短期獲利能力較佳及配發股利，設計代表優質股票的篩選指標，符合最近三年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數、最近三年皆發放股利等三個指標；並以成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度等五個指標均非屬前10%高，代表潛藏、非熱門股的篩選指標，選取不限檔數之成分股，採自由流通市值加權。

臺灣指數公司利用去年9月底資料篩選成分股計302檔，發布「臺灣璞玉指數」，以去年底資料分析成分股結構、產業分布，均與發行量加權股價指數有明顯差異，其大、中、小型股分別17檔、103檔、182檔，大、中、小型股權重為34.33%（加權指數85.22%）、49.91%（加權指數9.43%）、15.76%（加權指數5.35%）。

產業分布方面，電子產業114檔、權重為41.31%（加權指數76.27%），金融業11檔、權重為6.8%（加權指數14.29%），傳統產業177檔、權重為51.88%（加權指數9.45%）。顯示「臺灣璞玉指數」成分股權重結構較分散於傳產與中、小型股族群。

臺灣指數公司依「臺灣璞玉指數」編製規則，利用歷史資料進行回溯模擬；2007年4月至2025年12月累積報酬率為477.89%，雖不若加權指數亮眼，但波動度、殖利率均優於加權指數，惟若觀察2007年4月至2023年12月資料，則「臺灣璞玉指數」累積報酬率為424.72%，優於加權指數322.32%。進一步分析如以2007年4月起，對比加權報酬指數的一年報酬率，以每日資料計算，勝率為54.33%，顯示在多數市場情境下具相對優勢；進一步聚焦於大盤處於負報酬期間，其勝率提升至77.08%，反映在市場修正或震盪階段具備較佳的抗跌能力。

