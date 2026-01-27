康和證券開辦德國複委託 鏈接國際金融市場

康和證券開辦德國複委託，接軌更多國際金融市場。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為滿足客戶在國際金融理財的服務需求，康和證券（6016）成功開辦德國複委託交易，期能接軌更多國際金融市場，去年康和證券全年海外複委託交易量年增14%，同時也正轉型為智慧券商，進一步走向AI數位科技業，將AI導入資料流程管理與大數據分析，透過持續的數位創新，為客戶帶來更優質的數位投資體驗，協助客戶實現財富管理效益最大化。

康和證券總經理陳志豪表示，台灣投資人海外配置熱度升溫，複委託從早期偏向專業投資人使用，已逐步走向全民化、行動化與數位化，德國複委託的推出，將打造數位平台及商品平台雙引擎，建構更完整的商品架構與交易平台，讓複委託成為更多商品與新資產的重要平台；複委託不會只是單一產品，而是希望成為整合台股與海外投資的一站式入口。

請繼續往下閱讀...

隨著券商推動零接觸線上開戶與跨境市場整合服務，國人跨境投資熱度升溫，根據證券商公會統計海外複委託有效開戶數，從2022年379萬戶、2024年近590萬戶到去年全年已累計突破701.19萬開戶數，且全年複委託成交量一舉突破10兆元大關，達10.75兆元新高，年增37.11％，主要成長來自一般非專業投資人。

德國是全球8大工業國之一，德國股市以DAX指數（Deutscher AktienIndex）最具代表性，又稱法蘭克福指數，包含德國40家藍籌股公司，涵蓋汽車、保險、製藥、科技等多個產業，多為德國代表之大型企業，因此以反映德國經濟的DAX指數最為重要，去年全年指數漲幅達23%，創下自2019年以來的最佳年度表現。

康和證券複委託線上開戶採一站式開通，免臨櫃、免紙本，只要投資人年滿18歲以上，準備好身分證、第二身分證件、中國信託銀行或台新銀行之外幣帳戶封面等，透過康和證券官網或APP尋找線上開戶入口，新戶勾選「證券戶」、「複委託」選項，完成驗證身分等程序，就可完成線上開戶，以複委託參與美、港、德股海外投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法