不甩川普關稅威脅！韓股首次收在5000點之上 改寫歷史紀錄

2026/01/27 16:44

南韓綜合股價指數（KOSPI）今（27）日收盤仍大漲近3%，收在5084.85點。此為KOSPI首次收在5000點之上，改寫韓股歷史紀錄。（示意圖，歐新社）南韓綜合股價指數（KOSPI）今（27）日收盤仍大漲近3%，收在5084.85點。此為KOSPI首次收在5000點之上，改寫韓股歷史紀錄。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統川普揚言對南韓商品關稅自15%調高至25%，但南韓綜合股價指數（KOSPI）今（27）日收盤仍大漲近3%，收在5084.85點。此為KOSPI首次收在5000點之上，改寫韓股歷史紀錄。

綜合媒體報導，美國總統川普因不滿南韓國會尚未落實相關貿易協定，週一（26日）突然宣布將對南韓商品徵收的關稅自15%提高至25%。

消息一出，引發市場震盪。KOSPI 今開盤下跌16.7點（0.34%），報4932.89點，盤中一度跌至4980.72點，但隨後迅速回升，漲幅不斷擴大，最終收盤突破5000點大關，報5084.85點，比前一個交易日上漲135.26點（2.73%），改寫韓股收盤歷史新高紀錄。

對於韓股今日大漲，有分析師人士認為，南韓投資者連北韓發射飛彈都毫不畏懼，又怎會因川普的言語威嚇而心驚？更何況，川普的態度一向反覆無常，南韓股民認為，他最終仍會重演「臨陣退縮」的老戲碼（TACO）。到時候，只要南韓給出一些利益，川普便可能改變立場，因此根本不足以構成威脅。

