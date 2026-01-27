深化泛娛樂布局!網銀旗下GASH參展2026台北電玩展。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕網銀集團持續深化泛娛樂布局，旗下整合支付、點數與數位娛樂服務平台的「樂點 （GASH）」今日宣布，將於1月29日至30日參與2026台北國際電玩展，GASH以「支付無界限」為核心，展示金流服務、內容體驗與點數回饋的泛娛樂生態布局，並結合網銀國際集團與橘子集團於泛娛樂產業的資源優勢，為海內外合作夥伴提供更具競爭力的全方位營運方案。

網銀表示，面對亞太遊戲市場的快速變遷，GASH以支付為核心基石，全面啟動旗下 「FunOne」系列服務，建構從金流到內容的完整商務循環，未來將致力於打破虛擬與實體的消費界線，為使用者及合作夥伴創造更直覺、優質且實用的娛樂生活體驗。此次參展四大重點包括第一「GASH與遊e卡」，全方位儲值解決方案，精準觸達核心玩家；第二「FunOne Games」跨裝置遊戲平台，實現全球在地化一鍵支付；第三「 FunOne Tickies」高效能票務架構，重塑藝文與賽事參與體驗；第四「FunOne Points」點數紅利核心，驅動泛娛樂生態良性循環。

GASH指出，未來將持續強化跨國服務實力，積極與全球內容供應商交流，整合支付、點數與數位娛樂服務內容，不僅具備成熟的在地化行銷經驗，更擁有擴張海外市場的技術潛能；未來透過FunOne生態系的多元應用，GASH將協助夥伴突破地域限制，縮短與玩家的距離，在全球化浪潮中，精準掌握泛娛樂成長動能。

