迎馬年商機 綠色乖乖保庇組、小熊維尼造型罐吸金

〔記者楊雅民／台北報導〕迎馬年送禮商機，7-ELEVEN祭出「綠色乖乖保庇組」，訴求內服外保平安一整年；聯華食品旗下零食品牌元本山，則以人氣肖像小熊維尼和三眼怪立體造型罐吸睛。

7-ELEVEN表示，科技業與上班族行之有年在辦公室與機台「放乖乖」，借助「乖乖」神秘力量，7-ELEVEN不定時替消費者「更新」推出各種乖乖組合，迎接即將到來的新年，推出全新的「乖乖馬上貼春聯袋」、「乖乖馬上轉運箱」。

自2月4日起更攜手全民零食品牌「乖乖」，結合馬年春節將最具「鎮定功能」都市傳說的綠色乖乖口味變成「乖乖奶油椰子雪淋霜」霜淇淋，嚴選進口椰奶搭配瑞穗鮮乳，完美轉化綠色乖乖風味。

2月4日起至3月17日止7-ELEVEN於OPENPOINT APP小七集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」活動，uniopen會員購買雪淋霜全口味任1件可得1點，集滿2點+69元可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」1個（預購原店領取）。

聯華食品則表示，旗下元本山海苔長期經營年節肖像商品，元本山近年肖像系列已占整體年節業績約兩成，近3年聯華食品年節禮盒銷售年增率也穩定成長約4%。

今年元本山則祭出超人氣的小熊維尼與三眼怪立體造型罐，海苔享用後，罐身可直接變身書桌上的療癒收納小物，內包裝更藏有小驚喜，每一片海苔獨立包裝共有6款插畫，搶攻年節送禮商機。

