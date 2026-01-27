足球鞋廠志強-KY去年每股賺6.77元 世足賽將啟動成長動能

足球鞋代工大廠志強-KY（6768）公佈2025年合併營收為203.74億元，首次衝破200億元大關、稅後淨利為13.52億元，年減15.3%，每股盈餘為6.77元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕足球鞋代工大廠志強-KY（6768）公佈2025年第4季合併營收為49.5億元，季增19.5%，年減4.9%；稅後淨利為2.9億元，季增67.2%、年減37.4%；每股盈餘為1.45元，季增68.6%、年減38.8%。

累計2025年合併營收為203.74億元，較2024年增加10.5%，首次衝破200億元大關；若以美元計算，2025年營收為6.51億美元，較2024年增加13.4%。

其中2025年營業毛利為40.39億元，年增5.8%，本業營業利益為17.15億元，年增6.7%），稅後淨利為13.52億元，年減15.3%，每股盈餘為6.77元，年減16.9%。

志強-KY為國際知名運動品牌的鞋類供應商，全球每5雙足球鞋就有1雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座，今年美國將舉辦世足賽並擴大參賽隊伍，預期將帶動足球鞋銷售重啟成長軌道。

