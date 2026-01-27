「國會女股神」裴洛西最新持股：大幅減碼蘋果與輝達股票

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」，其投資動向長期受到外界關注。根據「裴洛西股票追蹤器（Nancy Pelosi Stock Tracker）」最新整理，裴洛西已調整投資組合，包括出售大幅拋售蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）股票。

綜合媒體報導，裴洛西股票追蹤器週一（26日）在社交平台X發文指出，裴洛西近日提交了價值約6900萬美元（約新台幣21.7億元）的新股票交易，當中包括賣出約5000萬美元（約新台幣15.7億元）的蘋果股票、約500萬美元（約新台幣1.5億元）的輝達股票，以及約500萬美元的迪士尼（Disney）股票。

儘管減碼現股部位，裴洛西同時也布局選擇權，買進約50萬美元（約新台幣1572.4萬元）的蘋果長期認購期權（LEAPS）、約25萬美元（約新台幣786.2萬元）的輝達LEAPS，並另購入Alphabet與亞馬遜（Amazon）各約50萬美元的LEAPS，顯示她透過選擇權部位，持續押注科技巨頭的中長期走勢。

報導一出，引發網友熱議，「上帝模式，賣出股票去買LEAPS？這簡直是「魚與熊掌兼得」的策略」、「裴洛西出售價值5000萬美元的蘋果股票，這才是真正的頂級玩家。她擁有開發權限，可以操控整個經濟系統，而我們其他人還在免費層級。」、「她似乎預期短期內會下跌，但長期來看，她看好市場。與其坐等下跌，不如現在鎖定利潤。」、「史上最偉大的內線交易員」、「聽起來市場要崩盤了。她肯定知道些什麼。這些都是非常安全的投資。」等。

