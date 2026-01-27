川普威脅加徵關稅 南韓緊急推進美國投資法案

美國總統川普威脅要對南韓出口商品加徵關稅，共同民主黨表示，力拚在2月底前通過美韓貿易協定的特別法案。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）威脅要對南韓出口商品加徵關稅後，南韓執政黨共同民主黨表示，力拚在2月底前通過關於美韓貿易協定的特別法案。

綜合外媒報導，川普週二（27日）表示，將把對南韓商品的關稅從目前的15％提高到25％，理由是南韓國會遲遲未通過去年7月達成的美韓貿易協定。

南韓國會共同民主黨團發言人金鉉正（Kim Hyun-jung）表示，川普指的很可能是韓美之間的「戰略投資管理特別法」。該法案旨在建立一家國有投資公司，以管理首爾向美國承諾的3500億美元（約新台幣11兆元）投資。

共同民主黨議員鄭泰浩（Jeong Tae-ho）也在今（27）日會議後受訪提到，川普宣佈提高汽車關稅，可以理解這是在督促首爾盡速通過對美投資的特別法案。不過鄭泰浩補充稱，該法案已經於去年11月提出，12月和1月是所謂的「冷凍期」，正常情況下，這項特別法的相關審查程序將從2月開始。

鄭泰浩澄清，所謂「南韓國會故意拖延這項法案通過」的說法，是因為對國會實際情況的不了解，並稱，在白宮方面聲明發佈之前，無論是透過工作層面還是外交管道，都沒有人要求加速相關法案的通過，不明白為什麼突然要發佈這樣的聲明。

金鉉正表示，已有5項相關法案提交國會審議，並稱，由於這些法案是由共同民主黨和國民力量黨一同提出的，因此可能會加速法案通過。現在需要盡快確認美方聲明的意圖和事實，並糾正任何誤解。執政的共同民主黨目前在擁有300席次的國會中，握有162個席次，國民力量黨則有107個席次。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台稍早表示，尚未收到美方就此事作出的任何正式通知或解釋。南韓財政部也表明，將隨時向美國通報立法進度，產業通商資源部長金正官（Kim Jung-kwan）也啟程訪美，就此事進行會談。

金鉉正指出，現在是政府、國會執政黨和在野黨攜手合作的時候，並喊話在野黨，希望國民力量黨能夠進行跨黨派合作。

